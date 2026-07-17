Испания – Аргентина: кто станет чемпионом мира по футболу 2026 года

В воскресенье, 19 июля, состоится главный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. В финале турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике, встретятся сборные Испании и Аргентины, передает МойГород

Решающая игра пройдет на стадионе MetLife Stadium в американском Ист-Резерфорде, недалеко от Нью-Йорка. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Киева.

На пути к финалу сборная Испании уверенно выиграла группу H. Команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и обыграла Уругвай (1:0). В плей-офф испанцы поочередно прошли Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).

Аргентина также заняла первое место в группе J, одержав победы над Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1). В матчах на вылет команда Лионеля Скалони в дополнительное время обыграла Кабо-Верде (3:2), затем совершила камбэк в игре с Египтом (3:2), в четвертьфинале победила Швейцарию (3:1), а в полуфинале, уступая по ходу встречи, обыграла Англию со счетом 2:1.

Прогноз букмекеров на матч Испания — Аргентина

По оценкам букмекеров, небольшим фаворитом финала считается сборная Испании. Победа испанцев в основное время оценивается коэффициентом 2,40, ничья — 3,10, успех Аргентины — 3,33.

На итоговую победу Испании с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1,66, тогда как чемпионство Аргентины оценивается коэффициентом 2,16.

Напомним, сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. На чемпионате мира 2022 года в Катаре команда Лионеля Скалони в финале обыграла Францию в серии пенальти.

Перед финалом состоится матч за третье место. В ночь на 19 июля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами встретятся сборные Франции и Англии. Начало игры — в 00:00 по киевскому времени.