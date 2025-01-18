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Социум

Из каких стран едут лечиться в Казахстан

В 2024 году на базе клиник UMC получили лечение свыше 2 000 иностранных пациентов.
Арайлым Усербаева
Из каких стран едут лечиться в Казахстан

По данным министерства здравоохранения РК, в 2024 году на базе клиник UMC получили лечение свыше 2 000 иностранных пациентов. Они выбирают дорогостоящие высокотехнологичные медицинские услуги, хирургические вмешательства, включая операции на сердце, стоматологическую помощь, лечение онкологии и протезирование суставов.

Почему выбирают Казахстан для медицинского туризма?

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  • Качественная медицинская помощь
  • Современные технологии и методики диагностики и лечения
  • Развитая больничная инфраструктура
  • Высококвалифицированные врачи
  • Стоимость медицинских услуг ниже, чем в зарубежных странах

В Казахстан едут лечиться из стран ближнего зарубежья, как Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Узбекистан. Кроме того, из Турции, США, Германии, Великобритании, Австралии

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