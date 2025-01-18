Из каких стран едут лечиться в Казахстан

В 2024 году на базе клиник UMC получили лечение свыше 2 000 иностранных пациентов.

По данным министерства здравоохранения РК, в 2024 году на базе клиник UMC получили лечение свыше 2 000 иностранных пациентов. Они выбирают дорогостоящие высокотехнологичные медицинские услуги, хирургические вмешательства, включая операции на сердце, стоматологическую помощь, лечение онкологии и протезирование суставов.

Почему выбирают Казахстан для медицинского туризма?

Качественная медицинская помощь

Современные технологии и методики диагностики и лечения

Развитая больничная инфраструктура

Высококвалифицированные врачи

Стоимость медицинских услуг ниже, чем в зарубежных странах





В Казахстан едут лечиться из стран ближнего зарубежья, как Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Узбекистан. Кроме того, из Турции, США, Германии, Великобритании, Австралии