Из-за одной фразы вас могут снять с рейса: подробности

Иногда достаточно всего одной неудачной реплики, чтобы путешествие закончилось, не успев начаться. Во многих странах сотрудники аэропортов и авиакомпаний обязаны серьезно реагировать на любые высказывания, которые могут указывать на угрозу безопасности полета, передает МойГород со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Речь идет прежде всего о шутках или заявлениях о наличии бомбы, взрывчатки, оружия или намерении причинить вред пассажирам и экипажу. Даже если человек сразу говорит, что «это была шутка», службы безопасности обязаны проверить информацию. В результате пассажира могут снять с рейса, а самолет — задержать для дополнительного досмотра.

Кроме того, авиакомпания вправе отказать в перевозке человеку, если его поведение создает угрозу безопасности полета или окружающим. Такое право предусмотрено международными авиационными правилами и условиями перевозки большинства авиакомпаний.

В ряде стран подобные «шутки» могут повлечь не только отказ в посадке, но и крупные штрафы, а также уголовную ответственность, если из-за ложного сообщения были задействованы экстренные службы или нарушена работа аэропорта.

Именно поэтому специалисты по авиационной безопасности советуют полностью избегать любых высказываний о бомбах, взрывчатке, захвате самолета или других угрозах — даже в шутку. То, что кажется безобидной репликой, для сотрудников аэропорта является поводом немедленно начать проверку.