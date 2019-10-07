Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов рассказал о законопроекте, который изменит действующую систему предоставления АСП. Главный ориентир, по его словам, - мотивация к труду в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров господдержки в обеспечении прозрачности и справедливости. - АСП должна назначаться тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не имеет возможности выйти из нее самостоятельно. Предлагается вернуть ежеквартальные назначения АСП и, соответственно, назначать обусловленную и безусловную помощь на три месяца. Это будет исключать случаи злоупотребления получателями АСП возможностью скрывать свои доходы, - заявил Нурымбетов на заседании правительства. По его словам, среднедушевые доходы семьи зачастую могут уменьшаться. Министр заверил, что при ежеквартальном обращении за назначением АСП размер назначенных выплат может увеличиваться. - Размер АСП будет определяться для всех членов семьи как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом. Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных мер содействия занятости, то все члены его семьи потеряют право на АСП. Также предлагается предоставить матери, занятой уходом за ребенком, право на участие в активных мерах занятости по достижении им возраста трех лет, - сообщил министр. В новом законопроекте Нурымбетов также предложил усилить деятельность участковых комиссий. - Немало примеров, когда получатели АСП проживали в особняках и имели несколько средств автотранспорта, внушительных размеров земельные участки и личные подсобные хозяйства. За данные случаи ответственны участковые комиссии. Поэтому в законопроекте предлагается предусмотреть компетенцию центрального исполнительного органа на утверждение критериев определения нуждаемости в помощи для участковых комиссий, - рассказал министр. По его словам, с начала года АСП назначена 113 тысячам семей, это составляет порядка 2,3 миллиона человек. Более половины получателей АСП - члены многодетных семей. - При назначении АСП более 73 тысяч семей скрыли доходы. Выявлены незаконные назначения АСП. По данным случаям в соответствии с законодательством местными исполнительным органами отработаны практически все случаи, - заверил министр. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев призвал жестко наказывать за мошенничество с пособиями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.