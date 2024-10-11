Актюбинец изнасиловал и зарезал девушку, на которой собирался жениться

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его признали виновным сразу по четырем статьям уголовного кодекса - убийство, изнасилование, незаконное вторжение в жилище и посягательство на жизнь сотрудника полиции

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его признали виновным сразу по четырем статьям уголовного кодекса - убийство, изнасилование, незаконное вторжение в жилище и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Жуткое преступление произошло 22 апреля 2024 года в Актобе. Из материалов дела следует, что житель города вошел в квартиру своей знакомой через балкон, изнасиловал её, а чтобы скрыть следы преступления зарезал девушку. К слову, она работала врачом. После этого подсудимый выпрыгнул с балкона и пытался убежать. В это время его пытался остановить полицейский, однако тот и его ранил ножом.

Сам подсудимый признался лишь в убийстве и в том, что незаконно вошел в квартиру своей жертвы. При этом мужчина отрицал, что изнасиловал девушку, заявив, что хотел на ней жениться. Что касается полицейского, то он не знал, что за ним гонится страж порядка.

Суд признал подсудимого виновным по всем предъявленным статьям и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. Кроме этого он должен будет выплатить семье убитой моральную и материальную компенсацию.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.