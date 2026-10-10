JAC представил обновленный JS6 и провёл масштабный тест-драйв

JAC Motors Qazaqstan, входящий в состав автомобильной компании Allur, представил обновленную версию JAC JS6 в рамках мероприятия JAC Drive | The New JAC JS6, передает МойГород.

Мероприятие объединило в себе масштабный тест-драйв всего модельного ряда бренда, а центральным событием стала презентация обновленного JAC JS6. Гости одними из первых в Казахстане познакомились с моделью, а после презентации получили возможность лично протестировать JS6 на трассе и оценить его возможности в динамике.

Обновленный JAC JS6 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 174 л.с. и максимальным крутящим моментом 280 Н·м. Кроссовер имеет передний привод, просторный салон и вместительный багажник объёмом до 1 080 литров. Габариты модели составляют 4 605 × 1 890 × 1 700 мм, а колёсная база 2 720 мм.

Автомобиль получил новый передний бампер с интегрированной решеткой радиатора, обновленный дизайн дневных ходовых огней и новый дизайн заднего бампера.

Кузов автомобиля на 70% выполнен из высокопрочной стали. Для пассажиров второго ряда предусмотрены подогрев сидений, а также выходы USB Type-C.

Модель оснащена новой мультимедийной системой с поддержкой беспроводного Apple CarPlay/Android Auto, а также беспроводной зарядкой для смартфона. Для управления двухзонным климат-контролем предусмотрены физические кнопки.

Автомобиль получил новую 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

В Казахстане обновленный JAC JS6 доступен в двух комплектациях:

Luxury — 9 590 000 тенге

Intelligent — 9 990 000 тенге

Актуальную информацию об автомобиле, комплектациях, условиях приобретения и наличии можно получить в официальных дилерских центрах JAC по всей стране.

В рамках мероприятия JAC представил для тест-драйва весь портфель компании сразу на трех специализированных локациях: оффроуд, картинг и дрифт-трассе.

Особый интерес вызвал соревновательный формат. Гости боролись за лучшее время прохождения подготовленной трассы с препятствиями. По итогам заездов были определены три финалиста, которые показали лучшие результаты и получили памятные призы.

Формат JAC Drive позволил гостям познакомиться с новинкой и получить полноценный опыт вождения: испытать автомобили на разных типах трасс и лично оценить их возможности.