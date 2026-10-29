JETOUR представил технологии мобильности будущего, укрепляя глобальную стратегию Travel+

Как отметил президент JETOUR International Кэ Чуандэн: «Будущее автомобилей заключается не только в совершенствовании мощности и технических характеристик, но и в объединении интеллектуальных систем взаимодействия, энергетических технологий и мобильных сервисов, которые превращают автомобиль в умного спутника путешественника».

Фото: Allur

С 20 по 23 октября 2026 года в городах Уху, Моганьшань и на озере Сячжу состоялся Глобальный день технологий JETOUR 2026. Программа мероприятия включала демонстрацию передовых технологий, внедорожные испытания на различных типах местности и экологические инициативы. Событие продемонстрировало стремление JETOUR объединять технологии, реальные путешествия и заботу об окружающей среде в рамках стратегии Travel+.

Люди, автомобили и путешествия — основа развития бренда

С момента основания в 2018 году JETOUR развивает свои автомобили и бренд, ориентируясь на потребности путешественников. Постепенно компания сформировала модельный ряд, охватывающий различные сценарии использования — от ежедневных городских поездок до дальних экспедиций и активного отдыха на природе.

Руководствуясь стратегией Travel+, JETOUR продолжает развивать сервисную инфраструктуру и сообщества владельцев. Среди ключевых направлений — персонализация автомобилей, создание туристических станций и развитие клубов владельцев. Эти инициативы объединяют возможности автомобилей, туристические сервисы и взаимодействие с пользователями, делая путешествия более насыщенными и комфортными.

По мере расширения международного присутствия JETOUR внедряет философию Travel+ в повседневную жизнь пользователей на различных рынках.

По состоянию на сентябрь 2026 года совокупные мировые продажи JETOUR превысили 2,56 миллиона автомобилей. Бренд представлен более чем в 100 странах и регионах, объединяет свыше 50 миллионов поклонников по всему миру и более 300 клубов владельцев.

Учитывая местные дорожные условия, особенности эксплуатации автомобилей и культуру путешествий, JETOUR продолжает адаптировать свою продукцию к потребностям различных рынков.

Развитие локальных сервисов и сообществ владельцев также позволяет бренду реализовывать инициативы Travel+ с учётом интересов пользователей в каждой стране.

Расширяя возможности путешествий: от инноваций к реальному применению

Будущее автомобильных путешествий напрямую связано с развитием интеллектуальных и энергетических технологий.

В рамках Глобального дня технологий JETOUR 2026 компания представила ряд передовых разработок, включая большую языковую модель искусственного интеллекта для автомобильной отрасли, стратегию развития микрочипов, робота AiMOGA, беспилотное такси Robotaxi, а также интегрированную систему солнечной генерации, накопления и зарядки энергии.

Эти разработки продемонстрировали достижения компании в области интеллектуальных технологий, автономного вождения и энергетических решений, открывая новые перспективы для развития мобильности будущего.

JETOUR также представил свои технологии в реальных условиях эксплуатации — от специализированных демонстрационных площадок до внедорожных испытаний на различных типах местности.

Особое внимание международных гостей привлёк JETOUR G700, оснащённый инновационной технологией SOLAIR.

Система SOLAR использует гибкие солнечные панели, способные вырабатывать до 6 кВт·ч электроэнергии в день при пиковой мощности 640 Вт. Полученная энергия может накапливаться в тяговой батарее автомобиля и использоваться как для его работы, так и для питания электронных устройств.

Вторая часть технологии — система AIR — позволяет получать воду непосредственно из воздуха. Специальное внешнее оборудование собирает атмосферную влагу, которая затем проходит процессы нагрева, конденсации, фильтрации и обеззараживания, превращаясь в очищенную воду.

Производительность системы достигает 5 литров воды в сутки.

Вместе эти технологии обеспечивают доступ к электроэнергии и воде даже в удалённых природных локациях, предлагая новые решения для внедорожных путешествий и дальних автомобильных поездок.

Во время международного внедорожного тест-драйва в Моганьшане JETOUR продемонстрировал возможности супергибридной технологии C-DM, интеллектуальной системы полного привода XWD и платформы GAIA.

Система визуального искусственного интеллекта, взаимодействующая с датчиками шасси, а также функция внешнего электропитания V2L продемонстрировали возможности автомобилей при преодолении сложных участков дороги и использовании электроэнергии во время отдыха на природе.

Кроме того, специальная версия G700 Ark Edition прошла испытания по передвижению на воде на специализированном испытательном полигоне. Международные представители СМИ также приняли участие в тестировании автомобиля, оценив его возможности передвижения по воде и технологии GAIA Ark.

Путешествия будущего: объединяя людей и открывая новые горизонты

Для JETOUR будущее путешествий заключается не только в расширении технических возможностей автомобилей, но и в развитии культуры путешествий и укреплении связей между людьми.

Благодаря партнерству с Международной федерацией баскетбола (FIBA), футбольными клубами и международными марафонами JETOUR объединяет бренд со спортивными событиями, региональными культурами и местными сообществами.

Подобные инициативы создают дополнительные возможности для взаимодействия пользователей с брендом по всему миру, расширяя философию Travel+ за пределы автомобильных поездок и превращая её в часть культурного обмена и образа жизни.

Одновременно JETOUR продолжает интегрировать экологические инициативы в культуру путешествий.

От проектов по сохранению редкого красноногого ибиса и тибетской антилопы в Китае до международных программ по защите гепардов, морских черепах, винторогих козлов и гарпий — стратегия Travel+ охватывает не только исследование новых мест, но и заботу о природе и сохранение экосистем.

Таким образом, благодаря внедрению современных технологий, расширению возможностей автомобильных путешествий, развитию международного сообщества пользователей и реализации экологических инициатив JETOUR продолжает наполнять стратегию Travel+ новым практическим содержанием.

В дальнейшем бренд намерен уделять особое внимание реальным потребностям пользователей, объединяя технологические инновации с разнообразными сценариями путешествий и создавая новые возможности для знакомства с окружающим миром.

О компании JETOUR

Бренд JETOUR был основан в 2018 году и с момента своего появления последовательно развивает стратегию Travel+.

Сегодня JETOUR представлен более чем в 100 странах и регионах мира, располагает свыше 2 000 центров продаж и послепродажного обслуживания, а глобальная аудитория бренда превышает 50 миллионов человек.

Международная сеть исследований и разработок JETOUR охватывает Европейский союз, Ближний Восток, Центральную и Южную Америку, страны АСЕАН и другие регионы.

Модельный ряд бренда включает T-серию, ориентированную на сегмент автомобилей для лёгкого бездорожья, а также G-серию, представленную в сегменте внедорожников класса люкс.

Вместе эти модели отвечают самым разным потребностям пользователей — от ежедневных поездок по городу и семейных автомобильных путешествий до кемпинга, активного отдыха на природе и дальних экспедиций.