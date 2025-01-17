Как готовятся к весеннему паводку в ЗКО

Если температура воздуха резко повысится и будет обильный дождь, то в марте это ледяное покрытие может привести к паводкам.

Подготовительные работы к весеннему паводковому периоду в области начались летом прошлого года. На паводкоопасных территориях полным ходом идут работы. Вдоль реки Жайык в регионе возвели 54 защитные дамбы. Об этом рассказал аким ЗКО Нариман Турегалиев. Специалисты изучили опасные зоны и разработали специальную дорожную карту по проведению профилактических работ.

По прогнозам специалистов «Казгидромета», в этом году также сохраняется угроза наводнения.

— В январе 2025 года выпало такое же количество осадков, что и за аналогичный период прошлого года. В результате на поверхности земли в Таскалинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском районах, а также в районе Байтерек и в Уральске образовалось ледяное покрытие толщиной 2 сантиметра. Если температура воздуха резко повысится и будет обильный дождь, то в марте это ледяное покрытие может привести к паводкам, — говорит директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев поручил держать на контроле состояние водохранилищ и прудов, очищать каналы водных сооружений, обеспечивающие пропуск паводковых вод, а также обеспечить готовность сил и средств для ликвидации паводков, защитных дамб.