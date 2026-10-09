Как идет реконструкция на пограничном пункте «Сырым»

Модернизация инфраструктуры идет в две смены в соответствии с графиком.

В телеграм канале АО "НК "ҚазАвтоЖол" показали, как проходит реконструкция на автомобильном пункте пропуска "Сырым". Сообщается, что работы ведутся в две смены в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, что пункт пропуска работает ещё с 2003 года, а последний раз его капитально ремонтировали в 2019 году. Сейчас идёт масштабная реконструкция. Главная задача этого обновления - избавить водителей от долгих очередей и сделать прохождение границы быстрым и комфортным.

Изначально пункт пропуска хотели закрыть полностью на время ремонта. Однако после того, как бизнес-сообщество и палата предпринимателей "Атамекен" попросили этого не делать, пограничная служба нашла компромисс. Чтобы ускорить стройку и обезопасить людей, движение все же ограничили, но оставили лазейку.

Масштабная реконструкция на объекте началась еще 4 августа прошлого года. Из-за строительных работ пропускную способность пункта существенно ограничили. Завершить модернизацию планируют до 31 декабря этого года.