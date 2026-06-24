Очереди на границе обещают убрать, но придется потерпеть: как проходит ремонт на посту «Сырым» в ЗКО

В редакцию "МГ" обратились водители большегрузов, которые пожаловались на то, что автомобильный пункт пропуска "Сырым" уже больше года не работает в нормальном режиме из-за реконструкции, однако, по словам водителей, работы там не ведутся. В редакцию "МГ" также прислали фото пограничного пункта, которое сделали якобы 23 июня.

- Вот вы посмотрите, это уже год, как они закрыли границу, и что они там сделали? Ничего не сделали! В этом году границу не откроют, там даже туалетов нет. И всё это отговорки, что ведутся сезонные работы. Они открыли правую сторону для проезда большегрузов, и там идёт отдельный поток на Россию. Заврались уже, - сказал водитель.

Между тем, еще в апреле 2026 года АО "НК "ҚазАвтоЖол" ответили на журналистский запрос, в котором рассказали про все виды работ, проводимые на пункте пропуска "Сырым", а также о финансировании и сроках завершения работ.

- Пункт пропуска "Сырым" работает ещё с 2003 года, а последний раз его капитально ремонтировали в 2019 году. Сейчас идёт масштабная реконструкция. Главная задача этого обновления - избавить водителей от долгих очередей и сделать прохождение границы быстрым и комфортным. Для этого на пункте пропуска не просто расширят дорогу, но и внедрят современные технологии контроля, чтобы все проверки проходили без лишней волокиты, - говорится в ответе.

По данным Нацкомпании, в планах полностью перестроить дорожную инфраструктуру. Чтобы на границе не было заторов, на пункте пропуска увеличат количество полос для транспорта. Кроме того, здесь проложат новые инженерные сети, построят современные здания и запустят цифровые системы контроля, которые ускорят проверку документов.



- Генеральным подрядчиком проекта стало ТОО "QSM Engineering". Проект оценивается примерно в 22 миллиарда тенге. Все работы полностью финансируются из республиканского бюджета, - ответили в запросе.

Работы стартовали в августе 2025 года и идут строго по графику. В первой половине апреля проект был готов на 23%. Финал реконструкции намечен на 31 декабря 2026 года, хотя сроки могут скорректировать в рамках договора. Всю стройку разбили на два больших этапа, чтобы делать всё последовательно.

- Рабочие полностью залили фундаменты под основные объекты. Среди них - ангар для углубленного досмотра машин, здание инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), операторская, питомник для служебных собак, а также дизельная электростанция и трансформаторная подстанция (БКТП), которые будут отвечать за свет и тепло. Строители уже возводят стены для ангара, ИДК и питомника, а на самом питомнике уже начали монтировать крышу. Как только здания внутри пункта пропуска будут готовы, начнется второй этап - рабочие подведут наружные инженерные сети и займутся обновлением подъездных дорог и тротуаров, - рассказали в Нацкомпании.

Изначально пункт пропуска хотели закрыть полностью на время ремонта. Но после того, как бизнес-сообщество и палата предпринимателей "Атамекен" попросили этого не делать, пограничная служба нашла компромисс. Чтобы ускорить стройку и обезопасить людей, движение все же ограничили, но оставили лазейку.

Легковушки и автобусы временно не могут проехать через "Сырым". Грузовики проезжать могут, но строгими порциями - не более 500 машин в сутки и только по предварительной электронной очереди.

В Западно-Казахстанской области работают другие пункты пропуска:

"Таскала" (РК) - "Озинки"(РФ) (международный). Находится в сторону Саратова, примерно в 100 км от Уральска по трассе на Таскалу. Подходит для граждан любых стран;

"Аксай" (РК) - "Илек" (РФ) (международный). Находится по трассе Подстепное - Федоровка, примерно в 140 км от Уральска. Подходит для граждан любых стран;

"Шаган" (РК) - "Теплое" (РФ) (двусторонний). Этот пункт пропуска могут пройти только граждане Казахстана и России. Находится ближе всего к Уральску (около 30 км).

Главная фишка обновленного пункта "Сырым" - это современные технологии. Проверки станут строже для нарушителей, но гораздо быстрее и проще для законопослушных граждан.

Что именно изменится:

Сканирование фур "насквозь" (ИДК): На границе установят мощный инспекционно-досмотровый комплекс. По сути, это огромный рентген для грузовиков. Он позволяет заглянуть внутрь фуры или контейнера прямо через стенки. Таможенникам больше не придется вручную вскрывать и разгружать машины, чтобы проверить товар - контрабанду или запрещенные предметы система увидит сама за пару минут;

Автоматический паспортный контроль: Проверку документов переведут на "цифру". Новые сканеры паспортов и считыватели биометрии сами распознают лица и проверят данные. Это полностью исключит ошибки из-за человеческого фактора и уберет очереди у окошек контролеров.

В АО "НК "ҚазАвтоЖол" сообщили, что после открытия "Сырым" сможет принимать почти в два раза больше людей и машин. Если ранее в сутки могло проходить до 3 тысяч авто, то после реконструкции сможет до 5 тысяч. Если ранее в сутки могли проходить до 6 тысяч человек, то после - эта цифра увеличится до 10 тысяч человек.

По новым правилам Министерства транспорта (их приняли буквально в апреле 2026 года), на всех строящихся и ремонтируемых пунктах пропуска теперь обязаны делать нормальные зоны ожидания для водителей. "Сырым" не станет исключением.

Западно-Казахстанский филиал "ҚазАвтоЖол" вместе с областным акиматом уже оформляют землю под будущую сервисную зону прямо возле самого пункта пропуска. Акимат района Байтерек уже выделил под это участок. Зона отдыха появится вплотную к КПП, чтобы водителям было максимально удобно. Какими именно услугами и техникой её оснастят - специалисты решают этот вопрос.

Стоит отметить, что, по данным Нацкомпании, в Западно-Казахстанской области обновят и другие пограничные пункты. Сейчас работа распределена по этапам:

"Сырым" - здесь строительно-монтажные работы уже идут полным ходом;

"Аксай" - сейчас для него разрабатывают проектно-сметную документацию;

"Таскала" - объект на низком старте, ожидается подписание договора на модернизацию;

Следующими на очереди стоят пункты пропуска "Шаган", "Жанибек" и "Орда" - их масштабная реконструкция запланирована на второй этап.

Временные неудобства закончатся, а вот плюсы от масштабной реконструкции пункта "Сырым" останутся на годы вперед. Обновленная граница буквально оживит торговлю и логистику между Казахстаном и Россией:

Пропускная способность вырастет в разы. Новые полосы и терминалы позволят быстро оформлять и легковушки, и огромные фуры;

Благодаря цифровым системам и автоматизации, досмотр и проверка документов станут проходить гораздо быстрее;

Перевозчикам больше не придется сутками простаивать на границе. Меньше простоев - меньше расходов на логистику, а значит, и цены на товары не будут расти из-за транспортных издержек;

Быстрые перевозки подстегнут экспорт и импорт, а регион станет ключевым и самым удобным коридором для международных грузов.

Журналисты также просили провести фото- и видеосъемку на объекте, чтобы показать жителям ЗКО весь процесс реконструкции. В АО "НК "ҚазАвтоЖол" были не против визита журналистов и готовы были помочь в подготовке материала. Но, поскольку это режимный объект, для съемок на той территории, где сейчас идёт пропуск людей и машин, нужно было разрешение от Департамента пограничной службы КНБ РК по Западно-Казахстанской области. Впрочем, редакции "МГ" в этом отказали.

Напомним, масштабная реконструкция на объекте началась еще 4 августа прошлого года. Из-за строительных работ пропускную способность пункта существенно ограничили. Завершить модернизацию планируют до 31 декабря этого года.