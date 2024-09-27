В октябре в Казахстане отмечают единственный национальный праздник — День Республики. В связи с этим казахстанцы отдохнут три дня подряд.

На портале eGov сообщается, что в этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд — 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник, — рабочий день.

Других праздничных дат в октябре нет, соответственно, дополнительных выходных не будет.