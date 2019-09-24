Что нужно и чего нельзя делать, если Вы не хотите получить отказ от банка или попасться в руки мошенников? Директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Жеткербай Авезов поделился некоторыми советами, которые помогут Вам избежать огорчений. • В первую очередь, перед тем как подавать заявку на кредит изучите требования к заемщикам. Для этого позвоните в контактный центр или зайдите на сайт банка, в который решили обратиться. Это позволит сразу оценить свои шансы и понять все ли у Вас в порядке или еще нужно уладить какие-то моменты? Например, ВТБ выдает займы гражданам Казахстана старше 22 лет, с хорошей кредитной историей, постоянной работой и стабильным заработком, что должно подтверждаться пенсионными отчислениями. • Разберитесь со своей долговой нагрузкой. Если в текущий момент у Вас уже есть кредиты и выплаты по ним составляют более 50% от вашего ежемесячного дохода, то еще один заём вы, скорее всего уже не потянете, банк, понимая это, может Вам отказать. Но и тут есть выход из положения - рефинансирование уже имеющихся кредитов на более выгодных условиях. Чем это удобно? Во-первых, так Вы можете снизить процент за кредит, во-вторых, собрать несколько кредитов в один, если у Вас их несколько и в-третьих, Вы можете взять сумму больше, чем ту, которая вам необходима на покрытие текущих займов и тогда у Вас еще останутся деньги на собственные нужды. В Банке ВТБ (Казахстан) можно рефинансировать кредиты других банков на сумму до 5 000 000 тенге, сроком до 5 лет, по ставке от 15% годовых (ГЭСВ от 16%). Для этого заполните форму на сайте банка. 5rjH8SX27Sc • Если посторонние люди предлагают вам за определенную сумму помощь в получении кредита, знайте – это мошенники! Банк принимает решение о выдаче займа в соответствии со строгими правилами и многими автоматизированными процедурами, причем на этот процесс абсолютно не могут повлиять посторонние люди и даже менеджеры банков, которые оформляют заявки. Никогда не соглашайтесь на подобные авантюры, так вы только потратите свои деньги и время. • Не стоит подавать заявки на кредит сразу в несколько банков. Имейте в виду, что в кредитном досье отражается не только уже действующие займы, но и все запросы на их предоставление, это может негативно повлиять на принятие решения о выдаче кредита. Если Вы правильно воспользовались нашими советами, то смело отправляйте заявку на кредит в Банк ВТБ (Казахстан), сегодня здесь можно оформить заем по ставке всего от 15% годовых! При этом всем заемщикам, не допустившим просрочке в конце срока выплаты вернуть кэшбек в размере 9% от суммы вознаграждения банку. Лицензия № 1.2.14/39 от 16.04.2019 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.