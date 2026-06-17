Арман Шаккалиев заявил в мажилисе, что удорожание коммунальных услуг и ГСМ не станет критическим фактором для стоимости социально значимых товаров.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса оценил, как изменение стоимости коммунальных услуг и горюче-смазочных материалов отразится на продовольственном рынке Казахстана, сообщает Zakon.kz. По словам главы ведомства, тарифы являются лишь одним из многих условий производства, а главную роль в ценообразовании играют совершенно другие расходы.

В качестве примера министр привёл структуру себестоимости базовых продуктов питания, где львиную долю занимают сырьё и компоненты.

- Вот на примере молочки: 80% в себестоимости молочной продукции - это стоимость сырья. Возьмем хлебобулочные изделия - 65% себестоимости это стоимость муки, понимаете? То, что касается там других отдельных видов продукции, например, говядины, то - до 80%, и это также стоимость кормов. Поэтому я не могу сказать, что электроэнергия там ничего не "весит" - конечно, это один из факторов. Один из факторов условий производства, который влияет. Но волатильность этих цен - она не является критической, - пояснил Шаккалиев.

Журналисты попытались уточнить, просчитывало ли Минторговли совместно с Министерством энергетики конкретные риски либерализации рынка топлива. Глава ведомства заверил, что все расчёты ведутся в комплексе мер по сдерживанию инфляции на уровне правительства.

- Смотрите, есть индикативные планы. Министерство экономики делает индикативный план. Есть эконометрические модели расчета. И то, что связано с тарифами и так далее - все это обсуждается на штабах на экономических у вице-премьера, - дополнил министр.

При этом Арман Шаккалиев отказался давать прогнозы по точному проценту удорожания товаров, напомнив, что в стране нет государственного регулирования цен на коммерческом рынке.

- Все считается. Еще раз смотрите: вы хотите услышать, что мы с вами планируем рост цен на 20%? Так вы хотите? Я вам так никогда не скажу. Никто не закладывает рост стоимости… еще раз говорю: при расчете себестоимости сам производитель в зависимости от состояния конкуренции - он устанавливает эту маржинальность. Понимаете? Мы не ограничиваем их маржинальность, поэтому у нас нет госценового регулирования, - подчеркнул руководитель Минторговли.

В завершение чиновник отметил, что кабмин держит на контроле регулируемые тарифы, чтобы избежать резких скачков. Главная цель властей сейчас - удержать баланс между обновлением инфраструктуры и сохранением покупательской способности граждан.