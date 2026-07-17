Как система ОСМС обеспечивает безопасность донорской крови в ЗКО

Как работает эта система и почему донорам и пациентам не стоит переживать за безопасность процедур, рассказала заведующая отделом лабораторной диагностики инфекций областного центра крови Ляззат Муканова.
Казахстанцы, регулярно оплачивающие взносы в фонд ОСМС, имеют право на расширенный пакет медицинской помощи. В него входят:
- профилактические осмотры и скрининги;
- консультации узких специалистов (по направлению терапевта или ВОП);
- наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями;
- сложная диагностика: КТ, МРТ, УЗИ, рентген и лабораторные анализы;
- плановое и экстренное лечение в стационарах;
- медицинская реабилитация;
- бесплатные лекарства при лечении в больницах.
Если пациенту по медицинским показаниям требуется переливание крови, ОСМС полностью покрывает не только саму процедуру трансфузии, но и все сопутствующие лабораторные исследования. Фонд ОСМС напрямую сотрудничает с центрами крови, оплачивая их услуги по договорам (заготовку, переработку компонентов крови и проведение анализов). Это позволяет постоянно модернизировать службу крови и закупать передовое оборудование.
Главная задача службы крови - обеспечить больницы абсолютно безопасными компонентами. Именно поэтому каждая доза крови проходит строжайший лабораторный контроль.
Образцы обязательно тестируют на четыре опасные гемотрансфузионные инфекции:
- ВИЧ
- Гепатит B
- Гепатит C
- Сифилис
Для выявления скрытых форм гепатита "В" в Казахстане внедрили дополнительное высокочувствительное тестирование на антитела к HBcore-антигену (анти-HBcore). Если этот тест оказывается положительным, лаборанты проводят дополнительный анализ на антитела к HBsAg.
Все исследования проводятся на современных автоматических анализаторах с использованием чувствительных реагентов мирового уровня. Чтобы исключить человеческий фактор и ошибки, аппаратура ежедневно проходит строгий контроль качества перед началом работы.
Что происходит, если в крови находят инфекцию? Если у донора обнаруживают маркеры гепатита "В" или "С", эти данные строго конфиденциально передаются в поликлинику по месту его прикрепления. Пациента приглашают на детальное дообследование и консультацию профильных врачей. Все эти последующие анализы и приемы специалистов для застрахованных граждан также проводятся бесплатно за счет ОСМС.