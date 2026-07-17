Как система ОСМС обеспечивает безопасность донорской крови в ЗКО

В Казахстане система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) не только открывает застрахованным гражданам доступ к дорогостоящему лечению, но и финансирует ключевые этапы безопасности в медицине. Один из них - заготовка и тщательная проверка донорской крови.

Как работает эта система и почему донорам и пациентам не стоит переживать за безопасность процедур, рассказала заведующая отделом лабораторной диагностики инфекций областного центра крови Ляззат Муканова.

Казахстанцы, регулярно оплачивающие взносы в фонд ОСМС, имеют право на расширенный пакет медицинской помощи. В него входят:

профилактические осмотры и скрининги;

консультации узких специалистов (по направлению терапевта или ВОП);

наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями;

сложная диагностика: КТ, МРТ, УЗИ, рентген и лабораторные анализы;

плановое и экстренное лечение в стационарах;

медицинская реабилитация;

бесплатные лекарства при лечении в больницах.

Если пациенту по медицинским показаниям требуется переливание крови, ОСМС полностью покрывает не только саму процедуру трансфузии, но и все сопутствующие лабораторные исследования. Фонд ОСМС напрямую сотрудничает с центрами крови, оплачивая их услуги по договорам (заготовку, переработку компонентов крови и проведение анализов). Это позволяет постоянно модернизировать службу крови и закупать передовое оборудование.

Главная задача службы крови - обеспечить больницы абсолютно безопасными компонентами. Именно поэтому каждая доза крови проходит строжайший лабораторный контроль.

Образцы обязательно тестируют на четыре опасные гемотрансфузионные инфекции:

ВИЧ

Гепатит B

Гепатит C

Сифилис

Для выявления скрытых форм гепатита "В" в Казахстане внедрили дополнительное высокочувствительное тестирование на антитела к HBcore-антигену (анти-HBcore). Если этот тест оказывается положительным, лаборанты проводят дополнительный анализ на антитела к HBsAg.

Все исследования проводятся на современных автоматических анализаторах с использованием чувствительных реагентов мирового уровня. Чтобы исключить человеческий фактор и ошибки, аппаратура ежедневно проходит строгий контроль качества перед началом работы.

Что происходит, если в крови находят инфекцию? Если у донора обнаруживают маркеры гепатита "В" или "С", эти данные строго конфиденциально передаются в поликлинику по месту его прикрепления. Пациента приглашают на детальное дообследование и консультацию профильных врачей. Все эти последующие анализы и приемы специалистов для застрахованных граждан также проводятся бесплатно за счет ОСМС.