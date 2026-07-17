Казахстан рухнул на шесть позиций в мировом рейтинге скорости мобильного интернета

Всего за пять месяцев страна опустилась сразу на шесть строчек - с 50-го на 56-е место.

Мобильный интернет в Казахстане продолжает замедляться. Согласно свежему анализу портала Energyprom, всего за пять месяцев страна опустилась в мировом рейтинге Ookla сразу на шесть строчек - с 50-го на 56-е место.

В то время как глобальные показатели активно растут, отечественный сегмент демонстрирует отрицательную динамику. В мае медианная скорость мобильного интернета в Казахстане просела до 88,11 Мбит/с, тогда как средний результат по миру вырос до 113,16 Мбит/с.

- За первые пять месяцев года скорость мобильного интернета в Казахстане снизилась с 100,2 до 88,11 Мбит/с. Одновременно страна потеряла шесть позиций в мировом рейтинге, опустившись с 50-го на 56-е место, - пишут аналитики.

Регресс заметен и на уровне мегаполисов. Астана заняла 79-е место в рейтинге городов со скоростью 120,7 Мбит/с, а Алматы оказался на 84-й строчке (115,55 Мбит/с). Оба мегаполиса все еще опережают среднемировой уровень, но их падение в списке выглядит тревожно. С начала года Алматы рухнул сразу на 24 позиции, а столица потеряла 17 строчек.

Тем не менее в масштабах региона республика все еще удерживает первенство, хотя соседи уже наступают на пятки. К примеру, Ташкент за пять месяцев сумел подняться со 102-го на 94-е место.

- Казахстан пока сохраняет лидерство в Центральной Азии, однако его преимущество перед соседними странами постепенно сокращается. При сохранении такой тенденции стране придется ускорять развитие мобильного интернета не только для сближения с мировыми показателями, но и для сохранения лидерства в регионе, - подчеркивают авторы исследования.

Мировым лидером по скорости мобильного интернета остаются Объединенные Арабские Эмираты с колоссальным результатом 642,86 Мбит/с. За ними в первой пятерке расположились Катар, Кувейт, Бахрейн и Бразилия.