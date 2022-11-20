Как укрепят берег реки Урал за 12 млрд тенге в Атырау

Работы ведутся в Махамбетском районе, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено акиматом Махамбетского района В пресс-службе акимата Махамбетского района сообщили, что работы ведутся по укреплению 4,5 километров берега реки Урал. Строительство на общую сумму 12 млрд тенге начало АО «Павлодарский речной порт» в сентябре прошлого года. - Берегоукрепительные работы начались с перекапывания берега, рытья грунта. На сегодня установили 1 337 железобетонных свайных фундаментов, поставили 3 874 металлических шпунта и 8 445 кубометров насыпных камней. Вбили 2 247 шпунтов и установили 2 220 кубоме