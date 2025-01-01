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Социум

Как восстановиться после Нового года - советы врачей

Соблюдать простые правила, о которых мы говорили ранее: стараться не переедать, не злоупотреблять спиртными напитками
Кристина Кобина
Как восстановиться после Нового года - советы врачей

Вопрос восстановления после Нового года не станет таким актуальным, если соблюдать простые правила, о которых мы говорили ранее: стараться не переедать, не злоупотреблять спиртными напитками, говорит директор Областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров.

— В противном случае, для восстановления организма придется перейти на более жесткий режим, ограничить жирные, жареные блюда. Употреблять достаточное количество чистой питьевой воды. Ну, и, конечно же не забывать о пеших прогулках на свежем воздухе не менее 30 минут ежедневно, что благоприятно скажется на состоянии всего организма, — дополнил спикер.

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