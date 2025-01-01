Как восстановиться после Нового года - советы врачей

Соблюдать простые правила, о которых мы говорили ранее: стараться не переедать, не злоупотреблять спиртными напитками

Вопрос восстановления после Нового года не станет таким актуальным, если соблюдать простые правила, о которых мы говорили ранее: стараться не переедать, не злоупотреблять спиртными напитками, говорит директор Областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров.