Как выглядели пассажирские самолёты для богатых людей 50–70 лет назад

Сегодня пассажирские самолёты ассоциируются с узкими проходами, рядами кресел, ручной кладью и ограниченным пространством для ног. Однако несколько десятилетий назад путешествия по воздуху выглядели совершенно иначе. В 1950–1970-е годы перелёт для состоятельных пассажиров мог напоминать посещение дорогого ресторана или отдых на борту круизного лайнера.

В салонах подавали блюда ресторанного уровня, столы накрывали белыми скатертями, пассажиры могли спать на настоящих кроватях, а некоторые самолёты оборудовали отдельными зонами отдыха и барами. Для обеспеченных людей авиапутешествие было не просто способом добраться до другого города или страны, а частью роскошного образа жизни, передает МойГород.

Рассказываем, как выглядели пассажирские самолёты золотой эпохи авиации и чем удивляли своих состоятельных клиентов авиакомпании прошлого.

Boeing 377 Stratocruiser — самолёт с настоящими спальными местами

Одним из символов роскошной авиации 1950-х годов стал Boeing 377 Stratocruiser. Самолёт поступил в эксплуатацию в 1949 году и был разработан на основе военного транспортного самолёта Boeing C-97. Его отличительной особенностью был просторный двухпалубный фюзеляж с характерной округлой верхней частью.

Boeing 377 а/к BOAC. Фото: Википедия

Главной особенностью Stratocruiser была возможность превратить часть пассажирского салона в спальные помещения. На борту оборудовали верхние и нижние спальные места, напоминавшие купе в дорогом железнодорожном вагоне. Пассажиры могли расположиться на отдельных кроватях с матрасами, простынями и занавесками для уединения.

Некоторые конфигурации предусматривали отдельные зоны отдыха и просторные салоны. Для своего времени это был совершенно другой уровень комфорта: вместо привычного кресла пассажир получал возможность полноценно отдохнуть во время продолжительного перелёта.

Самолёты этой модели использовали, в частности, Pan American World Airways, United Airlines и Northwest Airlines. Однако подобный уровень обслуживания был дорогим удовольствием и предназначался прежде всего для пассажиров, готовых платить за повышенный комфорт.

Douglas DC-7 — воздушная гостиная на высоте

DC-7C. Фото: Википедия

Ещё одним самолётом, который предлагал необычный для своего времени уровень комфорта, стал Douglas DC-7. Он появился в начале 1950-х годов и использовался для дальних перелётов, в том числе между американскими городами.

Некоторые варианты салона оборудовали специальными зонами Sky Room и Sky Lounge. В них пассажиры могли расположиться лицом друг к другу, общаться и отдыхать во время полёта. Вместо привычного расположения кресел в несколько рядов создавалась атмосфера небольшой гостиной.

Например, в конфигурациях Delta Airlines предусматривались отдельные пространства для общения: восьмиместная Sky Room и пятиместная Sky Lounge. При этом отдельные версии самолёта могли вмещать до 69 пассажиров в компоновке первого класса.

Для состоятельных путешественников это была возможность провести несколько часов в воздухе не только с комфортом, но и в более приватной обстановке.

Boeing 707 — начало эпохи роскошных реактивных перелётов

Boeing 707-330B. Фото:

В 1958 году началась новая эпоха пассажирской авиации. Pan Am запустила первый регулярный трансатлантический рейс на реактивном Boeing 707 по маршруту Нью-Йорк — Париж. Самолёт значительно сократил время перелётов и сделал международные путешествия быстрее.

Однако скорость была не единственным преимуществом. Авиакомпании стремились превратить полёт в особое событие. В салонах первого класса предлагали улучшенное питание, алкогольные напитки, просторные кресла и персональное обслуживание.

Особенно известной была Pan Am, которая активно формировала образ элитной международной авиакомпании. Её рекламные кампании показывали путешествия как символ успеха, достатка и высокого положения в обществе.

Стюардессы проходили специальную подготовку, а внешний вид экипажа и обслуживание пассажиров становились частью имиджа перевозчика. На борту появились и развлечения: в 1965 году Pan Am запустила программу Theatre in the Air с показом фильмов на общих экранах и несколькими аудиоканалами.

В этот период сформировалась культура так называемого Jet Set — состоятельных людей, которые регулярно путешествовали между мировыми столицами, посещали светские мероприятия и воспринимали авиаперелёты как неотъемлемую часть своего образа жизни.

Boeing 747 — рестораны и бары на высоте десяти тысяч метров

Boeing 747-200. Фото: Википедия

В 1970 году началась коммерческая эксплуатация Boeing 747 — самолёта, который изменил представление о пассажирских перевозках. Благодаря огромному фюзеляжу авиакомпании получили возможность размещать на борту не только сотни пассажирских кресел, но и дополнительные зоны отдыха.

Pan Am позиционировала новый лайнер как своего рода воздушный круизный корабль. В некоторых вариантах компоновки предусматривались бары, лаунж-зоны и отдельные пространства для пассажиров первого класса.

Особенно интересным было расположение верхней палубы. В первых версиях Boeing 747 её использовали не только для размещения дополнительных кресел, но и для организации эксклюзивных зон отдыха. Пассажиры могли подняться наверх, пообщаться и провести время вне основного салона.

В рекламных материалах того времени Boeing 747 представляли как новый уровень путешествий. Самолёт действительно стал символом эпохи, когда авиакомпании стремились предложить пассажирам нечто большее, чем просто перелёт.

Однако постепенно экономическая сторона вопроса взяла верх. С увеличением пассажиропотока перевозчики стали отдавать предпочтение дополнительным креслам, а бары и просторные лаунж-зоны начали исчезать.

Еда на борту напоминала ресторанное обслуживание

Отдельного внимания заслуживало питание. В 1950–1970-е годы обслуживание в первом классе было частью общего представления о роскошном путешествии.

Пассажирам подавали полноценные блюда, использовали настоящую посуду, столовые приборы и тканевые скатерти. В меню могли входить мясные блюда, морепродукты, десерты, сыры и алкогольные напитки.

Бывшие бортпроводники Pan Am вспоминали, что для пассажиров первого класса сервировали икру, а некоторые блюда поставляли известные рестораны, в том числе парижский Maxim's. Обслуживание было более персональным, а после еды пассажиры могли продолжить общение в отдельных зонах отдыха.

При этом роскошный сервис не был одинаковым на всех рейсах. Он зависел от авиакомпании, маршрута, типа самолёта и класса обслуживания. Обычные пассажиры экономического класса не получали тех же привилегий, что и клиенты первого класса.

Почему самолёты прошлого перестали быть такими роскошными

На первый взгляд может показаться, что с развитием технологий комфорт пассажиров должен был только увеличиваться. Однако авиационная индустрия постепенно сменила приоритеты.

В 1970-е годы пассажирские перевозки стали доступнее для более широких слоёв населения. Авиакомпании стремились перевозить больше людей, снижать стоимость билетов и эффективнее использовать пространство самолёта.

Большие бары, отдельные гостиные и просторные зоны отдыха занимали место, которое можно было использовать для установки дополнительных кресел. Поэтому многие необычные элементы интерьера постепенно исчезли.

Сегодня некоторые авиакомпании вновь предлагают пассажирам роскошные сьюты, двуспальные кровати, душевые и лаунж-зоны. Но подобные услуги доступны преимущественно в самых дорогих классах обслуживания и на отдельных дальнемагистральных самолётах.

Таким образом, золотой век авиации запомнился не только появлением реактивных лайнеров и ростом скорости перелётов, но и особой культурой путешествий. В то время самолёт мог напоминать ресторан, гостиницу или даже круизный лайнер, а сам перелёт становился частью роскошного отдыха.