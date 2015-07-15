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Социум

Как застраивается новый микрорайон в Уральске

В 2012 году началась массовая застройка нового микрорайона в треугольнике между атырауской и саратовской трассами в Зачаганске. По плану здесь будут 46 многоэтажных домов, два детских сада и две школы, три котельных и еще много чего. Название треугольнику между саратовской и атырауской трассами еще не дали. В отделе строительства говорят, что обращались в ономастическую комиссию, но пока микрорайон так и носит условное название "Треугольник в Зачаганске". 82 гектара земли по плану будут застроены 46 многоэтажными домами, из которых 20 уже построены или строятся. Из них 13 домов уже заселены жи
Анэль Кайнеденова
Как застраивается новый микрорайон в Уральске
В 2012 году началась массовая застройка нового микрорайона в треугольнике между атырауской и саратовской трассами в Зачаганске. По плану здесь будут 46 многоэтажных домов, два детских сада и две школы, три котельных и еще много чего.
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 Название треугольнику между саратовской и атырауской трассами еще не дали. В отделе строительства говорят, что обращались в ономастическую комиссию, но пока микрорайон так и носит условное название "Треугольник в Зачаганске".
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 82 гектара земли по плану будут застроены 46 многоэтажными домами, из которых 20 уже построены или строятся. Из них 13 домов уже заселены жильцами, другие проходят процедуру регистрации.
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 Все также по плану после массового строительства в новом микрорайоне будут проживать порядка 10 тысяч человек. Для них уже построены школа в 2008 году, детский сад в прошлом году, три котельные и физкультурно-оздоровительный комплекс, который сдали чуть больше недели назад.
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 Еще одна школа на 1200 мест уже достраивается. Ее планируется сдать в эксплуатацию уже в сентябре нынешнего года. Кстати, появится в этом микрорайоне и второй детский сад на 290 мест. Правда, его строительство еще не началось. Впрочем, как и строительство бассейна, проект которого уже утвержден и даже выделено место.
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 Присмотрели новый микрорайон и представители бизнес-структур. Здесь уже практически заканчивается строительство супермаркета. Также между высотками строители собирают металлический каркас для будущего торгового центра.
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 Кстати, большинство домов здесь строится в рамках государственно-частного партнерства, поэтому при недостаточном финансировании строительства, подрядным организациям отдают первые этажи зданий. Компании вправе продать их под жилье или коммерческие цели.
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 Кстати, в проекте строительство 17-этажного жилого дома. Вот только когда начнется его реализация, пока неизвестно. Все упирается в финансирование.
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 По словам руководителя отдела строительства г.Уральск Малика ЕСНИЯЗА, строительство пятиэтажного дома гораздо дешевле, чем, скажем, 9-этажки. - Да, это экономит землю, но при этом если пятиэтажный дом обходится бюджету в 500-600 млн тенге, то 9-этажный дом минимум в 1 миллиард тенге, потому что здесь нужно учитывать многое, и главное - строительство лифтов, - говорит Малик ЕСНИЯЗ.
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 Вот такую высотку из панелей собственного производства собирает ТОО "Болашак-Т". Компания имеет домостроительный комбинат мощностью 50 тысяч кв. метров в год. Для сравнения: на строительство вот такой 9-этажки с цокольным и техническим этажом уходит около 10 тысяч кв. метров панелей.
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 Кстати, в нашем городе этот панельный дом будет первым после домов, построенных в советское время. Все новостройки в основном строятся из кирпича и блоков. Преимущество панельных домов - быстрое строительство.
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 Ширина стен - 40 сантиметров, 13 из них - это специальный утепляющий материал. На техническом этаже для тепла в квартирах на 9 этаже стелят пенопласт. Его строительство началось в феврале нынешнего года.
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 Эти два пятиэтажных дома предназначены для молодых семей. Но вот строительство пока приостановлено из-за недостаточности финансирования. - Если финансирование будет, то дома можно будет сдать в эксплуатацию в конце нынешнего года, - говорит Малик ЕСНИЯЗ. - Внешнюю отделку одного из домов на свои средства уже заканчивает ТОО "СВ Плюс", потому что если финансирование из бюджета будет зимой, то отделку тогда не сделаешь.
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 Из 7 домов, которые в настоящее время строятся в новом микрорайоне, 3 дома предназначены для молодых семей, еще три дома для вкладчиков "Жилстройсбербанка" и очередников (50 на 50), один дом только для очередников по линии ЖКХ.
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 Благоустройство дворов в домах, построенных в прошлом году уже закончено, а в домах, которые сдали этим летом, оно идет полным ходом. Благоустройством занимается ТОО "Таскалатрансгаз".
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 На строительстве нового микрорайона заняты 7 крупных компаний. Так, на строительстве домов задействованы: СКФ "Отдел строй", ТОО "Болашак-Т", ТОО "СВ Плюс", ТОО "Алтим". Строительством автомобильных дорог занято ТОО "Азиятехстрой", а благоустройством дворов - ТОО "Таскалатрансгаз".
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 Заездов в новый микрорайон будет несколько. Так, со стороны атрыауской трассы сюда можно будет заехать возле АЗС "Москвичи", остановки "Молодежный", возле поликлиники №6, и еще один заезд по улице Сериккали. Если строительство дорог для заездов по первым трем улицам уже началось, то последний заезд пока под вопросом.
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 Кстати, во всю идет строительство автомобильной дороги перед детским садом, новой школой и поликлиникой. В прошлом году здесь лишь засыпали щебень. Сейчас подрядчик строит место для парковки, доделывает тротуары и проезжую часть.
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 Бельмом на глазу среди всех многоэтажек выделяется одинокий частный дом с зеленой крышей. На вопрос, как он здесь оказался, никто внятно ответить не смог. Хозяин строения пояснил, что в конце 90-х годов некий гражданин взял участок под строительство 10 домов, однако так их и не построил. И в 2000 году он продал два участка, на которых построили частные строения. При строительстве многоэтажки один из домов снесли, предоставив хозяину дома участок в дачном обществе. Второй дом так и остался, пока никому не мешает.
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 А вот так по плану городского отдела строительства будет выглядеть новый микрорайон без названия. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Зачаганск

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