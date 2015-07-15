Как застраивается новый микрорайон в Уральске

В 2012 году началась массовая застройка нового микрорайона в треугольнике между атырауской и саратовской трассами в Зачаганске. По плану здесь будут 46 многоэтажных домов, два детских сада и две школы, три котельных и еще много чего. Название треугольнику между саратовской и атырауской трассами еще не дали. В отделе строительства говорят, что обращались в ономастическую комиссию, но пока микрорайон так и носит условное название "Треугольник в Зачаганске". 82 гектара земли по плану будут застроены 46 многоэтажными домами, из которых 20 уже построены или строятся. Из них 13 домов уже заселены жи