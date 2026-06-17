18 июня на западе Казахстана ожидается контрастная погода - от сильных грозовых дождей до сорокоградусной жары. При этом в большинстве регионов по-прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. В Уральске температура воздуха ночью составит +13...+15 °C, днём столбики термометров поднимутся до +28...+30 °C.

В Атырауской области местами пройдут дожди с грозами, однако в самом Атырау осадков не ожидается. В областном центре прогнозируют сильную жару: ночью +20...+22 °C, днём воздух прогреется до +32...+34 °C.

В Мангистауской области день будет ясным и знойным, в отдельных районах столбики термометров поднимутся до +39 °C. В Актау погода останется более комфортной: ночью +20...+22 °C, днём ожидается +28...+30 °C.

В Актюбинской области в течение суток синоптики обещают дожди и грозы, при этом на юге региона днём сохранится сильная жара до +37 °C. В Актобе температура ночью составит +18...+20 °C, днём ожидается +29...+31 °C.