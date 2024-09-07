По данным РГП «Казгидромет», восьмого сентября в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. Однако в области сохраняется высокая пожарная опасность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём будет +25..+27 градуса, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Актобе ожидается переменная обалчность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.