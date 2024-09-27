Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева во время брифинга в РСК сообщила, что за последние пять лет случаев пищевых инфекционных заболеваний среди школьников в области не зарегистрировано.

– С начала нового учебного года в школьных столовых страны участились случаи инфекционных заболеваний пищевого происхождения. В частности, в Мунайлинском районе Мангистауской области 460 человек СОШ №8 заболели пищевой инфекционной болезнью. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического здоровья населения и профилактики пищевых отравлений с 10 сентября 2024 года проведен мониторинг по качеству организации горячего питания и по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в школьных столовых, - рассказала Гульдана Кереева.

Так, на контроле санврачей ЗКО находятся 354 школьные столовые и 12 буфетов. В 161 из них питание организует школа, а 205 сдаются в аренду частным предпринимателям.

В ходе мониторинга основными выявленными нарушениями были:

отсуствия маркировки инвентарей, предназначенных для контакта с пищевой продукцией

несвоевременное заполнение журналов осмотра сотрудников

органолептический контроль

суточные пробы от каждой партии готовой пищевой продукции не хранятся в течение 48 часов.

Кереева заверила, что при выявлении имеющихся недостатков нарушения были устранены и разъяснены. Кроме того, в ходе мониторинга было проведены санитарно-просветительные среди сотрудников пищеблока.







