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Социум COVID-19

Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске

Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление, которые действуют с 9 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Теперь жителям ЗКО запрещено без крайней надобности передвигаться с 00.00 до 06.00 как пешком, так и на автомобиле. Кроме того, сельские школьники, как и городские, будут учиться в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек. Мы дорожим каждым нашим по
Кристина Кобина
Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске
Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление, которые действуют с 9 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске
Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске
Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске
Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске
Теперь жителям ЗКО запрещено без крайней надобности передвигаться с 00.00 до 06.00 как пешком, так и на автомобиле. Кроме того, сельские школьники, как и городские, будут учиться в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Работа запрет обьекты Постановление

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