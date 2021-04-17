Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске

Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление, которые действуют с 9 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Теперь жителям ЗКО запрещено без крайней надобности передвигаться с 00.00 до 06.00 как пешком, так и на автомобиле. Кроме того, сельские школьники, как и городские, будут учиться в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек. Мы дорожим каждым нашим по