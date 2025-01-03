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Происшествия Социум

Какое наказание грозит за шум после 22:00

Согласно статьи 437 КоАП РК нарушение тишины дома, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию людей, а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф.
Кристина Кобина
Какое наказание грозит за шум после 22:00

Нарушение тишины – что это предполагает? 

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что ждёт тех, кто шумит в ночное время суток.

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— Согласно статье 437 КоАП РК нарушение тишины дома, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию людей, а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф, — отметили в ведомстве.

  • на физлица в размере 5 МРП;
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20 МРП;
  • на субъектов среднего предпринимательства в размере 30 МРП;
  • на субъектов крупного предпринимательства в размере 100 МРП.

То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет снова штраф. Штраф удвоится для физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов крупного предпринимательства составит 150 МРП.

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