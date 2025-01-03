Какое наказание грозит за шум после 22:00

Согласно статьи 437 КоАП РК нарушение тишины дома, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию людей, а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф.

Нарушение тишины – что это предполагает?

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что ждёт тех, кто шумит в ночное время суток.

— Согласно статье 437 КоАП РК нарушение тишины дома, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию людей, а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф, — отметили в ведомстве.

на физлица в размере 5 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства в размере 30 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства в размере 100 МРП.

То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет снова штраф. Штраф удвоится для физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов крупного предпринимательства составит 150 МРП.