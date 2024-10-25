Какой будет зима в ЗКО. Прогноз синоптиков

В декабре на всей территории области средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы. Норма температуры за декабрь - 9,0..- 4,9 градусов. Осадки ожидаются тоже около нормы, в пределах 15-29 миллиметров.

Директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов озвучил сезонный прогноз погоды на холодный период года в Западно-Казахстанской области.

В декабре на всей территории области средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы. Норма температуры за декабрь - 9,0..- 4,9 градусов. Осадки ожидаются тоже около нормы, в пределах 15-29 миллиметров.

По словам Тлегена Шапанова, среднемесячная температура воздуха в январе и феврале ожидается выше климатической нормы. Среднемесячная норма температуры в январе составляет -11,4..-6,8 градусов, в феврале -6,2..-11,1 градусов.

Осадки в январе в Уральске, и в районах Байтерек, Сырымском, Каратобинском, Теректинском, Шынгырлауском и Бурлинском ожидается около нормы, а в остальных районах области ожидается меньше нормы. Норма за январь составляет 13-28 миллиметров.

В феврале осадки ожидаются больше нормы (норма осадков за февраль составляет 10-22 миллиметров).

В марте средняя температура воздуха и количество осадков ожидается выше климатической нормы. Норма среднемесячной температуры составляет -3,9….+1,1, осадки 14-27 миллиметров.