КамАЗ сбил школьника в Уральске

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Трагедия произошла 21 апреля около 20:30 по улице Брусиловского, недалеко от магазина “Сүйініш”. По данным пресс-службы регионального департамента полиции, водитель “КамАЗ” сбил 6-летнего ребенка.

— Мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте. Ребенка доставили в областную многопрофильную детскую больницу с различными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются, — сообщили стражи порядка.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что у мальчика диагностирована тяжелая травма головы, а также различные телесные повреждения.

Ранее мы писали о том, что двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО. Один из них был за рулем.