«Казахмыс» модернизирует электролизное производство на медеплавильном заводе в Жезказгане

Компания «Казахмыс» приступила к реализации нового этапа технического перевооружения цеха электролиза меди на Жезказганском медеплавильном заводе. В 2026 году на обновление производственных мощностей предприятия направлено около 745 млн тенге.

В рамках проекта на завод уже прибыла первая партия современных полимербетонных ванн, предназначенных для получения готовой катодной меди. Данное оборудование обладает высокой химической стойкостью к агрессивным средам и рассчитано на длительную эксплуатацию при рабочих температурах до 60 °C.

На предприятии уже начался монтаж первых 24 ванн. Всего до конца 2026 года планируется установить 250 единиц из 1 872 ванн, находящихся на балансе цеха электролиза.

Поэтапная замена устаревших элементов позволит существенным образом повысить общую надежность технологического процесса, обеспечить стабильные параметры переработки и удержать качество выпускаемой катодной меди на высоком уровне. Кроме того, обновление оборудования создаст более безопасные и комфортные условия для повседневной работы специалистов цеха.

Проект реализуется в рамках комплексной программы модернизации Жезказганского медеплавильного завода. В 2026 году новая управленческая команда «Казахмыса» активизировала работу по техническому обновлению ключевых производственных активов, сделав приоритетный акцент на повышении безопасности сотрудников, надежности оборудования и общей устойчивости производственных процессов.