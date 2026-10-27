«Казахмыс» обновит инфраструктуру Балхашского завода на 3,7 млрд тенге

На Балхашском медеплавильном заводе ТОО «Kazakhmys Smelting» продолжается обновление кровель производственных зданий. Работы входят в программу ремонта инфраструктуры предприятия, призванную повысить надёжность объектов и обеспечить безопасные условия труда, передает МойГород.

В 2026 году планируется отремонтировать 27 310 м² кровельных покрытий. К настоящему времени работы завершены на площади 16 871 м² — это около 62% от запланированного объёма.

Одним из основных объектов ремонта стал медеплавильный цех. Здесь обновили 2 642 м² кровли из предусмотренных планом 4 868 м², выполнив более 54% работ. На оставшихся участках ремонт продолжается.

Замена кровельных покрытий поможет защитить строительные конструкции от повреждений, повысить надёжность производственных зданий и улучшить условия работы персонала.

Всего на ремонт зданий и сооружений Балхашской производственной площадки в 2026 году предусмотрено 3,74 млрд тенге. Работы охватывают медеплавильное производство, цех электролиза меди, драгметальный и сернокислотный цеха, цех подготовки шихты и другие подразделения.

Обновление инфраструктуры проводится в рамках комплексной программы «Казахмыса» по поддержанию зданий и сооружений в исправном состоянии, продлению срока их службы и повышению безопасности труда.