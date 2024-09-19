Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Instagram сообщила о шокирующем инциденте. Жительница Северо-Казахстанской области нанесла ножевые ранения собственной дочери из-за невыполненного домашнего задания и ненадлежащего ведения учебной тетради. Она ранила дочь в область тазобедренного сустава. 11-летнюю девочку госпитализировали в районную больницу. Она находится в тяжелом состоянии.

Региональный детский омбудсмен Сауле Сураганова сообщила, что сформирована специальная комиссия, которая посетила семью. Родители пострадавшей девочки воспитывают шестерых детей, живут вместе с бабушкой и дедушкой.

– Случай находится на моем личном контроле, - отметила Сураганова.

Полиция зарегистрировала уголовное дело. Комиссия по делам несовершеннолетних и акимат приняли решение об отстранении матери от воспитания остальных детей. Проводится досудебное расследование.







