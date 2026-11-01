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Спорт

Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов поборется за золото чемпионата мира в Астане

Сегодня, 1 ноября, казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов выйдет на ковер в финале чемпионата мира – 2026, который проходит в Астане, сообщает Toppress.kz со ссылкой на Tengri Sport.
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Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов поборется за золото чемпионата мира в Астане
Фото: НОК / Сали Сабиров

Сегодня, 1 ноября, казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов выйдет на ковер в финале чемпионата мира – 2026, который проходит в Астане, сообщает Toppress.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В решающей схватке в весовой категории до 74 килограммов казахстанец встретится с представителем России Иналбеком Шериевым.

Начало финального поединка запланировано на 18:59 по времени Казахстана.

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал Qazsport. Посмотреть схватку также можно будет на официальном сайте телеканала.

 

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