Верховный суд поставил точку в этом вопросе, постановив, что права детей на образование ограничивали, передает Ulysmedia.kz.

Правозащитник Жаслан Айтмаганбетов рассказал, что Верховный суд РК отменил постановление областного суда о запрете ношения платка в школах и признал, что подобные ограничения нарушают право на получение образования.

Подобные решения ранее признали и другие суды в четырех областях Казахстана.

Платки в школах

В 2022 году более 1600 родителей школьников-мусульман обратились к Токаеву. Они просят открыть в учебных заведениях молельные комнаты и отменить запрет на ношение платков в школах, либо разрешить практикующим ислам школьникам проходить обучение онлайн.

В 2023 году споры о том, запрещать ли девочкам носить хиджаб и платки в школах, не утихали в Казахстане. Одни уверены, что форма должна быть единой, другие не видят в платке на голове ничего зазорного. В июне в социальных сетях распространялся ролик, на котором казахстанская школьница уверяла, что ее не пустили на последний звонок из-за хиджаба.

Президент Токаев, высказываясь о платках и хиджабах в учебных заведениях, заявил, что в школу приходят получать знания. При этом, казахстанский правозащитник заявил, что более 13 тысяч казахстанских девочек хотят носить хиджаб школах.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева комментировала ситуацию вокруг закона о запрете хиджабов в Казахстане. По её мнению, многие люди в стране начали спекулировать на этой резонансной теме.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев в 2024 году снова подчеркнул, что религия должна отделяться от образования.



