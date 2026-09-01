Казахстанцам начали приходить PUSH-уведомления о налогах на жилье и землю

С 1 сентября казахстанские автовладельцы, собственники квартир, домов и земельных участков начнут получать банк-уведомления с рассчитанной суммой налога на имущество. Уведомления придут в привычные приложения Kaspi, Halyk и других банков.

В финведомстве подчеркивают: пришедший PUSH — это не штраф и не требование перевести деньги немедленно. Это информационное напоминание, которое помогает заранее узнать сумму платежа и закрыть его без пеней до окончательного дедлайна — 1 октября.

Почему уведомление пришло не всем сразу

Чтобы не перегрузить систему и налоговые службы, рассылку разделят на три этапа:

1 сентября — первому миллиону собственников;

4 сентября — еще двум миллионам человек;

7 сентября — всем остальным владельцам недвижимости и земли.

Если сообщением вас еще не порадовали — волноваться не стоит, ваша очередь просто подойдет чуть позже в течение недели.

Что делать при получении PUSH: инструкция

Не спешите сразу нажимать кнопку «Оплатить». Сначала проверьте правильность данных: указанный объект, собственника и итоговую сумму.

Ошибки чаще всего возникают из-за неучтенных льгот, смены собственника, продажи имущества в течение года или если жилье признали аварийным.

Если вы нашли неточность, не платите «на всякий случай». Обратитесь в Департамент госдоходов по месту нахождения имущества с документами и дождитесь, пока сумму пересчитают в вашем лицевом счете. Если же все данные верны — налог можно сразу погасить в том же банковском приложении, через eGov.kz или в сервисе e-Salyq Azamat.