Текущий результат на 7% превышает показатели 2023 года и является самым высоким для летних месяцев, по крайней мере, с 2014 года. В допандемийном 2019 году количество поездок за весь год было немного выше.

Как сообщает телеграмм-канал DataHub, по итогам июня цены на отдых в Турции в годовом выражении повысились на 28,5%, по итогам июля – на 35,5%, августа – на 39,3%. Сильное подорожание путевок не отпугнуло казахстанцев от турецкого побережья. По информации министерства культуры и туризма Турции за июнь-август граждане РК въехали в Турцию 440,4 тысячи раз.



Текущий результат на 7% превышает показатели 2023 года и является самым высоким для летних месяцев, по крайней мере, с 2014 года. В допандемийном 2019 году количество поездок за весь год было немного выше. Аналитики отмечают, что эти данные касаются только статистики въездов, и неизвестно, надолго ли и с какой целью казахстанцы приезжали в Турцию. Однако, основываясь на детализированной информации за 2022 и 2023 годы, можно предположить, что самым популярным направлением остается Анталия.



