Казахстан занял первое место по уровню потребления алкоголя среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные отчёта "Alcohol Consumption by Country 2026", составленного на основе методологии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и исследовательской платформы World Population Review.
Показатель Казахстана составил 5,4 литра чистого спирта в год на одного жителя старше 15 лет. В других государствах региона этот коэффициент ниже: в Кыргызстане - 3,9 литра, в Узбекистане - 2,1 литра, в Таджикистане - 0,7 литра.
В глобальном рейтинге республика находится в середине списка. Первую пятёрку самых пьющих стран мира составили Румыния (17,1 литра), Грузия (15,5 литра), Латвия (14,7 литра), Молдова (14,1 литра) и Чехия (13,7 литра).
Самый низкий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Пакистане, Египте, Иране, Сирии и Кувейте.