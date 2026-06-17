Согласно отчёту ВОЗ и World Population Review за 2026 год, Казахстан лидирует в регионе с показателем 5,4 литра чистого спирта на человека, но остаётся в середине мирового списка.

Казахстан занял первое место по уровню потребления алкоголя среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные отчёта "Alcohol Consumption by Country 2026", составленного на основе методологии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и исследовательской платформы World Population Review.

Показатель Казахстана составил 5,4 литра чистого спирта в год на одного жителя старше 15 лет. В других государствах региона этот коэффициент ниже: в Кыргызстане - 3,9 литра, в Узбекистане - 2,1 литра, в Таджикистане - 0,7 литра.

В глобальном рейтинге республика находится в середине списка. Первую пятёрку самых пьющих стран мира составили Румыния (17,1 литра), Грузия (15,5 литра), Латвия (14,7 литра), Молдова (14,1 литра) и Чехия (13,7 литра).

Самый низкий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Пакистане, Египте, Иране, Сирии и Кувейте.