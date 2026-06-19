Крупную партию овощей из России не пропустили в страну из-за грубого нарушения правил фитосанитарного контроля.

Казахстанские инспекторы развернули на государственной границе крупную партию свежих огурцов весом шесть тонн, прибывшую из России. Овощи отправили обратно экспортеру из-за грубого нарушения установленных правил, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Инцидент произошел во время планового фитосанитарного контроля. Груз не прошел обязательную проверку из-за халатности перевозчика.

- Основанием для принятия данной меры стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке, - пояснили в Минсельхозе.

В профильном ведомстве напомнили, что строгое соблюдение фитосанитарных норм - это обязательное условие для защиты отечественного агропромышленного комплекса и безопасности всей страны, помогающее предотвратить завоз и распространение опасных растительных вредителей и болезней.

- В этой связи участникам внешнеэкономической деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства в области карантина растений и обеспечивать своевременное прохождение установленных контрольных процедур, - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также добавили, что жесткий контроль за перемещением всей сельскохозяйственной продукции через государственную границу будет продолжен в усиленном режиме.