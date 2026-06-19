В свежем глобальном рейтинге безопасности наша страна заняла 44-ю позицию. Эксперты оценили уровень преступности, милитаризации и защищенности граждан в 163 государствах.

Казахстан продемонстрировал уверенные позиции в обновленном рейтинге безопасности, заняв 44-е место в мире, о чем свидетельствуют свежие данные интерактивной карты Global Peace Index Map. Исследование подготовлено аналитиками Международного института экономики и мира (IEP).

Специалисты провели комплексный аудит 163 государства, оценив каждое по 23 ключевым параметрам, включая уровень внутренней преступности, милитаризацию, защищенность граждан и наличие внутренних или внешних конфликтов.

Итоговый индекс дружелюбности и безопасности Казахстана зафиксирован на отметке 1,771. В разрезе стран СНГ республика уступила лишь Узбекистану, который разместился немного выше - на 37-й позиции.

Что касается глобальных лидеров, то звание самой миролюбивой страны планеты традиционно удержала Исландия. В первую пятёрку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Эти государства заслужили высшие оценки экспертов благодаря ультранизкому уровню уличной преступности, политической стабильности и минимальной милитаризации.

В то же время замыкает глобальный список Россия, занявшая самое последнее место в рейтинге. Ей не удалось обойти даже такие страны со сложной внутренней обстановкой, как Демократическая Республика Конго, Украина, Израиль и Судан.