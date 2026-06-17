Мажилис ратифицировал соглашения с МБРР и АБИИ о предоставлении финансирования на 11 лет с пятилетним льготным периодом.

Депутаты мажилиса ратифицировали два соглашения о привлечении внешних займов в японских йенах на общую сумму 154,7 миллиарда йен. Привлечённые средства будут направлены на поддержку устойчивости казахстанской экономики и финансирование дефицита республиканского бюджета.

Согласно первому документу, соглашение о займе на финансирование политики развития "Инклюзивный и устойчивый рост экономики" заключено между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития (МБРР). Финансовый институт предоставит республике 92,3 миллиарда японских йен.

Второе соглашение в рамках Программы инклюзивного и устойчивого экономического роста подписано с Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций (АБИИ). Сумма этого займа составит 62,4 миллиарда японских йен.

Условия обоих соглашений идентичны: кредиты предоставляются Казахстану на срок 11 лет, который включает в себя 5-летний льготный период. Как пояснили в палате парламента, данные заимствования осуществляются строго в рамках утверждённых плановых параметров дефицита бюджета страны.