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Социум

Казахстанцы отдохнут на Новый год четыре дня подряд. 5 января, воскресенье, будет рабочим днём

Выходной день с 5 января перенесли на 3 января, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане утвердили график переноса дней отдыха в 2020 году для рационального использования рабочего времени, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК. "Перенести дни отдыха: с воскресенья 5 января на пятницу 3 января; с понедельника 11 мая на пятницу 8 мая; с воскресенья 20 декабря на пятницу 18 декабря", – говорится в тексте соответствующего постановления Правительства. Постановление вводится в действие через десять дней после официального опубликования. Мы дорожим каждым нашим по
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Казахстанцы отдохнут на Новый год четыре дня подряд. 5 января, воскресенье, будет рабочим днём
Выходной день с 5 января перенесли на 3 января, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане утвердили график переноса дней отдыха в 2020 году для рационального использования рабочего времени, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК. "Перенести дни отдыха: с воскресенья 5 января на пятницу 3 января; с понедельника 11 мая на пятницу 8 мая; с воскресенья 20 декабря на пятницу 18 декабря", – говорится в тексте соответствующего постановления Правительства. Постановление вводится в действие через десять дней после официального опубликования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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