Kia Basketball Fest пройдет в Темиртау 19 июля

19 июля в Темиртау на территории "Qarmet Park" ("Парк Трудовой Славы") пройдет Kia Basketball Fest. Фестиваль приурочен ко Дню металлурга: в его рамках бренд Kia, входящий в состав автомобильной компании Allur, совместно с крупнейшей горно-металлургической компанией Казахстана Qarmet откроют для города баскетбольную площадку по стандартам FIBA 3×3.

Фестиваль будет проходить с 10:00 до 22:00, вход свободный для всех желающих.

Турнир 3x3 пройдет в трех категориях: Men PRO, юноши U18 и девушки U18. Общий призовой фонд превышает 3 000 000 тенге, это самые большие призовые в истории уличного баскетбола в Казахстане. Матчи будут судить арбитры национальной и международной категории по правилам FIBA 3x3.

Музыкальную часть фестиваля закроют хедлайнеры RaiM и SHIZA.

Отдельным событием станет Media Basket, показательный матч с участием известных персон: RaiM, SHIZA, LEGORUS, SHYNGYS, SIXO, KUSH, SOLAKAI, AITKALI, RUSLAN, KALI, MIRONOV, BAHA, ROBERT PAN, ALGA PETERBURG и NURMANBETOV MADIYAR.

Для детей и всей семьи организована отдельная программа: аквагрим, аниматоры, конкурсы и кейтеринг на протяжении всего дня.

Участие в турнире бесплатное, регистрация команд открыта на сайте. Подача заявки не гарантирует автоматический допуск к турниру, участие подтверждается организаторами дополнительно.

Партнерами фестиваля выступили Kia, Qarmet, акимат Темиртау, а также бренды Gmask и Howe.

Подробности и регистрация на сайте kiabasketfest.kz.