e8c018b2_1На видео известный актёр в метро уступил место женщине с большой сумкой. Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз время от времени продолжает удивлять своих поклонников нетипичным для звезды с мировым именем поведением: он абсолютно не страдает звёздной болезнью, ходит по городским улицам и пользуется метро. Во время одной из таких поездок очевидец снял на видео джентельменский поступок актёра. Ролик, на котором Киану Ривз уступает в метро место женщине с большой сумкой, стал хитом Интернета, собрав почти миллион просмотров всего за сутки. "Киану, как всегда, продемонстрировал джентльменское поведение", - написал автор в кратком описании к видео. Правда, своим поступком артист порадовал далеко не всех зрителей. "Так каждый человек уступает, что особенного, если это делает звезда?" - поинтересовался один из пользователей. "Эта женщина, кажется, даже не обратила внимания, на чье место уселась", - заметил другой комментатор. Источник: topnews.ru