КНБ провел задержание в ЗКО и еще в семи регионах Казахстана

18 сентября межведомственная следственно-оперативная группа КНБ, МВД и ГП провели операцию по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Всего задержали 50 человек. Всех доставили в органы внутренних дел. В отношении них проводятся следственные действия. Они подозреваются в организации канала хищения товаров и автомобилей в особо крупном размере, а также в финансировании организованной преступности.

Пользуясь доверием они похитили имущество у 20 человек. Общий ущерб составил более двух миллиардов тенге. По данным КНБ РК, группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении.

Во время обысков у них обнаружены банковские карты, крупные суммы денег, экстремистская литература, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Видео предоставлено КНБ РК