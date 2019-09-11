Первого сентября во всех школах страны прошли торжественные линейки, ознаменовавшие начало нового учебного года, а второго школьники сели за парты, чтобы вновь внимать тем, кто сеет разумное, доброе, вечное. Несмотря на то, что образование в Казахстане бесплатное, подготовить ребенка к учебному сезону влетает в копеечку. К сожалению, некоторым родителям не по карману купить новую школьную форму, необходимые канцелярские принадлежности, тетради и т.п. А есть и те, кто вынужден брать для этого кредит, особенно, если школьников в семье несколько, а доходов с трудом хватает, чтобы свести концы с концами. Именно для таких семей Коммунистическая Народная партия Казахстана организовала акцию под названием «Біз мектепке барамыз», чтобы ни у одного ребенка школьного возраста не возникло сомнений, сможет ли он пойти учиться в этом году, не станут ли для этого препятствием финансовые трудности родителей.Такие акции коммунисты проводят ежегодно, но именно в этом году она приобрела столь масштабный характер, отличившись от предыдущих и охватом участников, и количеством спонсоров, и объемом оказанной помощи. В год 15-летия партии члены КНПК провели основательную работу со школами и администрациями населенных пунктов, чтобы выявить количество школьников из нуждающихся семей. Проводили агитационную работу среди предпринимателей, чтобы те стали спонсорами акции. В этом коммунистам помогали волонтеры и неравнодушные граждане, вызвавшиеся внести свой вклад в благородное дело. Партийцы внесли и собственные средства для реализации идеи, а также единодушно решили отказаться от торжественных мероприятий в честь юбилейной даты КНПК. Кропотливая и целенаправленная работа коммунистов дала свои плоды: 5,5 тысяч школьников получили к новому учебному году полные комплекты школьной формы, дневники и наборы канцелярских принадлежностей. Акцией охвачены города республиканского значения и все 14 областей. Активисты горкомов и райкомов посетили даже самые отдаленные населенные пункты, чтобы помочь малоимущим семьям подготовить детей к школе. Каждый год коммунисты в дни проведения акции видят радостные лица школьников, слышат слова благодарности их родителей, но это акция – это не популистская мера, а лишь способ помочь нуждающимся согражданам, призвать других не быть равнодушными. Ведь именно школьное обучение – основа образования в целом. Все дети должны иметь возможность ходить в школу, не беспокоясь о том, что им нечего надеть, нечем писать.Но пока есть социальное неравенство, с которым борются коммунисты, о котором твердят в своих депутатских запросах члены парламентской фракции «Народные коммунисты», будут востребованы и такие акции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.