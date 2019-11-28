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Бизнес-новости

Когда кредит в радость?

Очень часто банковские займы выручают нас в различных жизненых ситуациях будь то покупка нового автомобиля, приобретение туристической путевки или затраты на праздник. Но иногда, обилие товаров и услуг подталкивает на необдуманные покупки, ради которых мы обрастаем долгами, заметно усложняющими жизнь. Стоит ли вообще брать кредиты и что делать, если их не чем отдавать? Эти и другие вопросы мы задали директору филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Жеткербаю Авезову. - Расскажите, пожалуйста, какие виды кредитования пользуются наибольшей популярностью? - Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает
gorod
Когда кредит в радость?
Очень часто банковские займы выручают нас в различных жизненых ситуациях будь то покупка нового автомобиля, приобретение туристической путевки или затраты на праздник. Но иногда, обилие товаров и услуг подталкивает на необдуманные покупки, ради которых мы обрастаем долгами, заметно усложняющими жизнь. Стоит ли вообще брать кредиты и что делать, если их не чем отдавать? Эти и другие вопросы мы задали директору филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Жеткербаю Авезову.
- Расскажите, пожалуйста, какие виды кредитования пользуются наибольшей популярностью? - Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает физическим лицам различные варианты кредитования: потребительские займы, автокредитование, товарные займы и кредитные карты. Самый популярный из них – «Кредит наличными», который выдается сроком до 5 лет на сумму до 5 000 000 тенге. Кстати, сегодня в нашем банке его можно получить по ставке от 15% годовых, а это одно из самых выгодных предложений на рынке. Причем, если клиент не допускает просрочек по кредиту на протяжении всего времени его использования, ВТБ еще и вернет ему 9% от суммы вознаграждения. - Ваш банк может выдать потребительский кредит любому желающему или Вы строго оцениваете платежеспособность клиента, принимая решение? - Мы видим свою миссию в том, чтобы обучить наших клиентов финансовой грамотности и объясняем как важно во времена экономической нестабильности умело распоряжаться своими средствами и семейным бюджетом. К сожалению, часто бывает, что люди берут кредиты под давлением сиюминутных желаний, не думая о будущем. В нашем банке работают профессионалы, которые оценивая возможности клиента, предлагают ему наилучший вариант. Если мы видим, что человек хочет взять заем под давлением импульсивных желаний, к примеру, на покупку каких-то супермодных товаров, но при этом его заработок не позволит ему после такого приобретения жить как прежде, то мы стараемся предостеречь клиента от таких покупок и тем более кредитов на них. - Что делать, если человек уже взял кредит, но случился форс-мажор (к примеру, потеря работы) и ему стало нечем выплачивать кредит? - Первым делом нужно обратиться в банк и рассказать о своей проблеме. В большинстве случаев кредитные организации идут на встречу добросовестным клиентам и предлагают наиболее приемлемые для обоих сторон варианты дальнейшего сотрудничества. Если к примеру, у вас остался источник дохода, но он стал меньше, либо Вы просто осознали, что долговая нагрузка для Вас тяжела, можно рефинансировать кредит в другом банке. Например, Банк ВТБ (Казахстан) предлагает выгодные условия по рефинансированию займов, полученных в других банках. С помощью этого инструмента, Вы можете снизить ставку вознограждения по кредиту, продлить срок выплаты и даже увеличить сумму займа до 5 000 000 тенге. Оставить заявку на кредит или рефинансирование в Банке ВТБ (Казахстан) можно на сайте банка или по номеру 5050. Лицензия № 1.2.14/39 от 16.04.2019 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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