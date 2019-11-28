Когда кредит в радость?

Очень часто банковские займы выручают нас в различных жизненых ситуациях будь то покупка нового автомобиля, приобретение туристической путевки или затраты на праздник. Но иногда, обилие товаров и услуг подталкивает на необдуманные покупки, ради которых мы обрастаем долгами, заметно усложняющими жизнь. Стоит ли вообще брать кредиты и что делать, если их не чем отдавать? Эти и другие вопросы мы задали директору филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Жеткербаю Авезову. - Расскажите, пожалуйста, какие виды кредитования пользуются наибольшей популярностью? - Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает