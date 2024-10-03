По данным сайта Expertoil.kz, масло в машине нужно менять каждые 5000-7000 километров, либо раз в 3-4 месяца. Если вы ездите на большие расстояния с высокой скоростью, замена может понадобиться каждые 10 000 километров. Однако, если вы часто стоите в пробках, масло лучше менять каждые 2000 километров.

По данным сайта Expertoil.kz, масло в машине нужно менять каждые 5000-7000 километров, либо раз в 3-4 месяца. Если вы ездите на большие расстояния с высокой скоростью, замена может понадобиться каждые 10 000 километров. Однако, если вы часто стоите в пробках, масло лучше менять каждые 2000 километров.

— Не все знают, как опасно грязное масло. Старое масло перестает выполнять возложенные на него функции. Выкипают присадки, собирается влага в картере двигателя и образуется осадок, разъедающий металлические части. Старое грязное масло содержит очень большое количество мелких металлических абразивных частиц, что вызывает быстрый износ металлических деталей двигателя. А значит, масло не выполняет возложенную на него функцию – защиту двигателя от износа и начинает действовать как разрушитель.

Именно поэтому масло нужно периодически менять, — советует эксперт.

По совам специалиста, производители автомобилей нередко рекомендуют проводить полную замену масла не чаще, чем через 15000 километров пробега, или даже больше. Однако чаще всего подобные заявления делаются с целью повысить износ автомобиля и в долгосрочной перспективе вынудить к ремонту, покупке запчастей и даже новой машины. В дополнение к этому в автосервисах советуют менять масло именно весной.

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин считает, что если автомобиль проезжает в год меньше 10 тысяч километров, то есть смысл менять масло именно весной.

— Дело в том, что зимой перепады температур масла могут достигать 120 градусов. Происходит насыщение масла топливом во время движения автомобиля с непрогретым мотором. В итоге масло теряет свои свойства гораздо быстрее, чем в летний период. Износ деталей двигателя во время холодных пусков гораздо выше, чем летом, а потому масляный фильтр забивается продуктами износа быстрее. По этой причине меняем масло весной, а летом эксплуатируем автомобиль по полной, не боясь динамичной езды в жару. Ведь двигатель максимально защищен от износа, — пояснил эксперт.

А вот если автомобиль проезжает более 10 тысяч километров в год, чтобы сохранить двигатель, стоит менять масло дважды в год — весной и осенью.

— Желательно, чтобы на одном масле автомобиль эксплуатировался не более 7,5 тысяч километров. И в таких условиях есть смысл "поиграть" с вязкостью масла под сезон. В этом случае на лето можно заливать более вязкое масло, что снизит износ мотора и расход масла на угар. А зимой лучше применять масла с меньшей вязкостью для облегчения холодного пуска и быстрой подачи смазки к трущимся деталям, — рассказал Ревин.

Эксперты журнала также советуют менять масло чаще, чем рекомендует автопроизводитель. Владельцам автомобилей с пробегом рекомендуют перед заменой масла сделать промывку двигателя.