Разбираемся, кого из друзей нужно срочно позвать за свой стол прямо сейчас, чтобы выходные запомнились надолго.

Если вы хотите, чтобы долгожданная встреча с друзьями не превратилась в скучные посиделки со смартфонами, внимательно изучите список гостей. Астрологи уверены: зашкаливающий градус веселья и душевности на любом мероприятии обеспечивают конкретные люди. Разбираемся, кого нужно позвать прямо сейчас, чтобы эти выходные запомнились надолго.

Лев: прирожденный шоумен

Львы мгновенно присваивают себе пространство. С их появлением в комнате становится громче и ярче. Они берут на себя роль центра притяжения, шутят, вовлекают в диалог самых скромных и ни за что не позволят кому-то грустить в углу.

Весы: дипломатия и эстетика

Если вам нужен вечер без капли напряжения, зовите Весов. Они виртуозно сглаживают острые углы в разговорах и обожают создавать красоту вокруг: от идеального плейлиста до стильной подачи закусок. Окружающих они очаровывают своей мягкой энергетикой.

Стрелец: спонтанность и авантюризм

Со Стрельцом обычный ужин имеет все шансы закончиться ночной поездкой в другой город или караоке-баттлом. Этот знак презирает шаблоны, виртуозно рассказывает байки и способен превратить в грандиозное событие даже простые посиделки на кухне.

Телец: абсолютный комфорт и гедонизм

Тельцы отвечают за уют и гастрономический рай. В гостях у Тельца вас всегда ждет вкусная еда и лучшие напитки. Это идеальный островок стабильности, где можно наконец-то расслабиться после тяжелой недели и вести теплые разговоры.

Близнецы: короли интерактива

Близнецы - лучший "клей" для компании, где люди плохо знают друг друга. Они могут одновременно шутить, обсуждать любые темы и организовывать настольные игры. С ними никто не заскучает, а беседа не скатится в банальность.

Конечно, созвездия не гарантируют идеальный финал вечера, ведь главное - это искренность и приятная компания.