Коммунисты нашли выход из жилищного «тупика»

Казахстанцы обрадовались инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева об использовании части пенсионных накоплений для финансирования покупки жилья. Однако, по мнению «Народных коммунистов», если не принять мер, дальше инициативы дело не пойдет. - Постепенно дискуссия как-то ушла с повестки, когда стало ясно, что здесь важны возможности не столько правовые, сколько финансовые, - констатировал глава коммунистической фракции, депутат от КНПК Айкын Конуров, выступая в среду на пленарном заседании Мажилиса. По последним данным, средняя сумма на пенсионных счетах казахстанцев составляет около 1 м