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Бизнес-новости

Коммунисты нашли выход из жилищного «тупика»

Казахстанцы обрадовались инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева об использовании части пенсионных накоплений для финансирования покупки жилья. Однако, по мнению «Народных коммунистов», если не принять мер, дальше инициативы дело не пойдет. - Постепенно дискуссия как-то ушла с повестки, когда стало ясно, что здесь важны возможности не столько правовые, сколько финансовые, - констатировал глава коммунистической фракции, депутат от КНПК Айкын Конуров, выступая в среду на пленарном заседании Мажилиса. По последним данным, средняя сумма на пенсионных счетах казахстанцев составляет около 1 м
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Коммунисты нашли выход из жилищного «тупика»
Казахстанцы обрадовались инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева об использовании части пенсионных накоплений для финансирования покупки жилья. Однако, по мнению «Народных коммунистов», если не принять мер, дальше инициативы дело не пойдет.
- Постепенно дискуссия как-то ушла с повестки, когда стало ясно, что здесь важны возможности не столько правовые, сколько финансовые, - констатировал глава коммунистической фракции, депутат от КНПК Айкын Конуров, выступая в среду на пленарном заседании Мажилиса. По последним данным, средняя сумма на пенсионных счетах казахстанцев составляет около 1 миллиона тенге. То есть президентская инициатива имеет все шансы просто упереться в тупик. - В любом случае, вкладывать в жилье можно будет лишь часть пенсионных средств, то есть значительно меньше миллиона, - отметил народный избранник. - Понятно, что итоговая сумма мало чем поможет при решении жилищного вопроса большей части наших граждан. Коммунист предложил использовать у нас в стране вполне успешный метод Сингапура. - У каждого работника есть три счета, на которые идут отчисления работодателя: общий, специальный, медицинский, - объяснил депутат. - Львиная доля отчислений поступает на общий счет, с которого средства могут быть использованы для приобретения недвижимости или покрытия расходов на образование. Государство берет на себя функции финансового планирования, чтобы человек мог себе и жилье купить, и не остаться без средств на пенсии. У нас вроде бы тоже есть все необходимое для успеха: и жилищно-сберегательная система, и образовательные депозиты, и обязательное социальное страхование, и пенсионная система, и медицинское страхование… Но по отдельности все это работает малоэффективно и только усиливает напряженность в обществе. - На сегодня сложилась ситуация, когда в РК не сформировался единый эффективный подход к социальным гарантиям достойной жизни, - заявил коммунист. - Средний размер вклада в отечественной пенсионной системе, это средняя температура по больнице. То есть реальной картины не дает. Пока что вкладчиков ЕНПФ можно теоретически разделить на две неравные группы: те немногие, кто накопил на счету солидную сумму и большинство, не имеющее даже миллиона. - Но и те, и другие совершенно обосновано не испытывают особого доверия к действующей модели пенсионной системы, - не без иронии заметил Айкын Конуров. - Во вложениях же накоплений в жилье заинтересованы обе группы. Кто-то на будущее, кто-то на сегодня. Если первым важно сохранить свои активы от обесценивания, то вторым просто больше неоткуда взять деньги. И накопления отдельного вкладчика вопроса не решат. Зато общий размер объемов ЕНПФ уже превышает 10,3 триллиона тенге и ежедневно растет. - Поэтому логично искать консолидированное решение, то есть через централизованные инвестиции в строительство, - подчеркнул Конуров. - Выглядит просто, но на практике это выполнимо только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем в представительстве. Если мы этого добьемся, то острота жилищного вопроса, а вместе с тем и многих других заметно снизится. Фракция «Народные Коммунисты» призвала Правительство изучить Сингапурский опыт, и создать адаптированный под наши реалии единый фонд. Маргарита Никитина

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