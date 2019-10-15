Коммунисты подвергли критике законопроект о статусе педагога

В Нур-Султане состоялось расширенное заседание парламентской фракции «Народные коммунисты». Оно было посвящено обсуждению нашумевшего законопроекта «О статусе педагога». Как отметил модератор мероприятия, Секретарь ЦК КНПК, руководитель депутатской фракции коммунистов Айкын Конуров, здесь собрались те, «кто заинтересован в том, чтобы закон получился рабочими реально защищал права учителей». Депутат от КНПК Ирина Смирнова отметила главные проблемы и нестыковки документа. В частности, что в законе катастрофически не хватает конкретики. – Мы бы хотели там увидеть более четкие предложения, о том,