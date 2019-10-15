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Коммунисты подвергли критике законопроект о статусе педагога

В Нур-Султане состоялось расширенное заседание парламентской фракции «Народные коммунисты». Оно было посвящено обсуждению нашумевшего законопроекта «О статусе педагога». Как отметил модератор мероприятия, Секретарь ЦК КНПК, руководитель депутатской фракции коммунистов Айкын Конуров, здесь собрались те, «кто заинтересован в том, чтобы закон получился рабочими реально защищал права учителей». Депутат от КНПК Ирина Смирнова отметила главные проблемы и нестыковки документа. В частности, что в законе катастрофически не хватает конкретики. – Мы бы хотели там увидеть более четкие предложения, о том,
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Коммунисты подвергли критике законопроект о статусе педагога
В Нур-Султане состоялось расширенное заседание парламентской фракции «Народные коммунисты». Оно было посвящено обсуждению нашумевшего законопроекта «О статусе педагога».
Как отметил модератор мероприятия, Секретарь ЦК КНПК, руководитель депутатской фракции коммунистов Айкын Конуров, здесь собрались те, «кто заинтересован в том, чтобы закон получился рабочими реально защищал права учителей». Депутат от КНПК Ирина Смирнова отметила главные проблемы и нестыковки документа. В частности, что в законе катастрофически не хватает конкретики. – Мы бы хотели там увидеть более четкие предложения, о том, какой будет зарплата учителя, – заявила народная избранница. – Какой будет нагрузка. Все должно быть четко определено законом, для того, чтобы это невозможно было изменить по желанию какого-то чиновника. Отметила депутат и ряд прямых противоречий проекта. С одной стороны, закон не допускает привлечения педагога к видам работ, «не связанным с его профессиональными обязанностями». С другой – педагоги обязаны «содействовать социальному, культурному и экономическому развитию общества». И трактовать эти нормы можно, как угодно. Зато конкретики хватало в выступлении преподавательницы Данагуль Смаковой. Резюме выступления было жестким: раз уж обещанных социальных гарантий нет и не будет, законопроект, в том виде, в котором он лежит в Парламенте, принимать не имеет смысла. Она также отметила, что все предложения педагогической общественности к новому закону были отклонены. Со ссылкой на то, что «их удовлетворение может привести к оправданным требованиям специалистов других сфер».
– Почему мы так боимся признать значимую роль педагога? – возмутилась преподавательница. По итогам заседания фракции КНПК был вынесен ряд рекомендаций. Коммунисты предлагают, прежде всего, наладить работу педагогических вузов. Повысить зарплату педагогов как минимум до уровня средней заработной платы по стране, а льготы, в том числе жилищные, и социальные гарантии сделать и выше средних. Причем, по возможности, обходясь без дискриминации молодых специалистов. 25 лет педагогического стажа, по мнению коммунистов, уже должно быть достаточно для выхода педагога на пенсию, а его отчисления в ЕНПФ следует производить за счет государства. – Реформы в образовании должны начинаться с основы, которой является учитель, – подытожили представители КНПК. – Образование – это фундамент успешного будущего наших детей. И важно, каким это будущее будет. Маргарита Никитина

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