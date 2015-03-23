Компания «Урал-Кров-Авто Плюс» поздравила уральцев с весенним праздником Наурыз

Ежегодно, 22 марта, в Казахстане отмечается праздник весеннего равноденствия Наурыз мейрамы. Многие предприятия и организации города в этот светлый и теплый день привыкли дарить жителям города и области различные подарки и проводить акции. Свою лепту внесла и компания «Урал-Кров-Авто Плюс». Большинство автолюбителей нашей области знают компанию «Урал-Кров-Авто Плюс» как надежного партнера и поставщика качественных автомобилей. Специально для уральцев и гостей города в этот день сотрудники ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» накрыли праздничный дастархан и угощали всех, кто приходил в этот день в ТРК «Си