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Бизнес-новости

Компания «Урал-Кров-Авто Плюс» поздравила уральцев с весенним праздником Наурыз

Ежегодно, 22 марта, в Казахстане отмечается праздник весеннего равноденствия Наурыз мейрамы. Многие предприятия и организации города в этот светлый и теплый день привыкли дарить жителям города и области различные подарки и проводить акции. Свою лепту внесла и компания «Урал-Кров-Авто Плюс». Большинство автолюбителей нашей области знают компанию «Урал-Кров-Авто Плюс» как надежного партнера и поставщика качественных автомобилей. Специально для уральцев и гостей города в этот день сотрудники ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» накрыли праздничный дастархан и угощали всех, кто приходил в этот день в ТРК «Си
Marat
Компания «Урал-Кров-Авто Плюс» поздравила уральцев с весенним праздником Наурыз
Ежегодно, 22 марта, в Казахстане отмечается праздник весеннего равноденствия Наурыз мейрамы. Многие предприятия и организации города в этот светлый и теплый день привыкли дарить жителям города и области различные подарки и проводить акции. Свою лепту внесла и компания «Урал-Кров-Авто Плюс».
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 Большинство автолюбителей нашей области знают компанию «Урал-Кров-Авто Плюс» как надежного партнера и поставщика качественных автомобилей. Специально для уральцев и гостей города в этот день сотрудники ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» накрыли праздничный дастархан и угощали всех, кто приходил в этот день в ТРК «Сити Центр».
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 Традиционный праздничный напиток наурыз коже и свежие бауырсаки уходили буквально влет с хлебосольного дастархана.
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 Здесь же для желающих подробней узнать о новеньких автомобилях, реализуемых компанией, торговыми менеджерами «Урал-Кров-Авто Плюс» проводились консультации.
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 - Мы всегда с радостью и воодушевлением встречаем праздники, которые проходят не только в нашей стране, но и городе в целом. Вот и сегодня мы решили угостить уральцев традиционными угощениями и поздравить с праздником – Наурыз мейрамы, - говорит старший бренд-менеджер Асем КАЗИЕВА. – Также мы хотим рассказать о том, что в наших салонах сейчас действуют скидки.
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 - Допустим, в «Renault-центре» на модельный ряд 2014-2015 года у нас действуют скидки до 1 миллиона тенге, - пояснила Асем. - Плюс ко всему от банка «Евразийский» у нас проходит акция «777», то есть можно получить автокредит от 7% годовых, на 7 лет рассрочки и первоначальный взнос от 7%. В «Lifan-центре» на такие модели, как Great Wall, Changan, Lifan действует рассрочка от банка «Каспийский» до 2 лет. Пользуясь случаем, хочу от компании «Урал-Кров-Авто Плюс» поздравить всех горожан и пожелать всем мира, добра и достатка в доме.
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 Горожане по достоинству оценили как угощение, так и выставленные в этот день автомобили. Так, многим приглянулся новенький Renault Sandero Stepway. - Много слышал и читал про эту модель, и давно хотел посмотреть, так сказать, в живую, - говорит уралец Айдарбек. – Его сравнивают то с кроссовером, то называют хэтчбеком повышенной проходимости. Вот теперь думаю, запишусь на тест-драйв, возможно, и куплю эту модель. Давно хотел поменять свой автомобиль на что-то свежее. Молодцы, соединили полезное с приятным. И угостили как хорошие хозяева, и пищу к размышлению подкинули.
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 Не остался в этот день без внимания внедорожник Renault Duster, который придирчивые мужчины также разглядывали со всех сторон. Каждому хотелось оценить вместимость багажника и узнать технические характеристики автомобиля. - Для того чтобы по достоинству оценить автомобиль, приглашаем всех желающих к нам на консультацию, а также пройти бесплатный тест-драйв. Мы находимся по адресу: ул. Шолохова, 41 и 11/1, телефоны: 8 (7112) 222-700, 21-45-45, 21-55-55.
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