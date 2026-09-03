Контракт подписан: Казахстан приступает к проектированию и строительству первой АЭС

К работам планируют активно привлекать отечественные предприятия, квалифицированных казахстанских специалистов, а также местные товары и услуги.

Казахстан сделал ключевой шаг к возведению первой в стране атомной электростанции. Как сообщает Агентство по атомной энергии, на полях XI Восточного экономического форума во Владивостоке стороны официально закрепили договоренности о начале масштабного проекта.

Исторический документ подписали представители ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и дочерняя компания "Росатома" - АО "Атомстройэкспорт". Соглашение охватывает полный комплекс работ: от проектирования и поставки оборудования до непосредственного строительства объекта.

- Подписание контракта знаменует переход проекта строительства первой АЭС в Казахстане на новый, практический этап, - подчеркнули в ведомстве.

Далее проекту предстоит пройти все предусмотренные межправительственным соглашением от 28 мая 2026 года процедуры, включая финальное согласование в правительстве республики.

Необходимость строительства атомной станции эксперты объясняют стремительным развитием экономики, промышленности и цифровизации. На фоне роста нагрузок стране требуется надежная базовая генерация энергии на десятилетия вперед.

- Реализация проекта АЭС имеет стратегическое значение для страны. На фоне роста экономики, промышленности, инфраструктуры, цифровизации и развития искусственного интеллекта потребность Казахстана в надежной и устойчивой электроэнергии будет последовательно увеличиваться. Атомная энергетика позволит обеспечить стабильную базовую генерацию на десятилетия вперед. Вместе с тем реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития отечественной промышленности, внедрения передовых технологий и подготовки высококвалифицированных кадров, - отметили в агентстве.

Отдельный акцент в ведомстве сделали на максимальной локализации. К работам планируют активно привлекать отечественные предприятия, квалифицированных казахстанских специалистов, а также местные товары и услуги.