Участковый спас спящую семью от пожара в ЗКО

В Западно-Казахстанской области ночное патрулирование села помогло предотвратить крупный пожар, сообщает Polisia.kz. ЧП произошло в ночь на 1 сентября в селе Кыркопа Жангалинского района.

Около 04:30 участковый инспектор Нурлыбай Нурмуханов заметил густой дым. Выяснилось, что во дворе одного из домов загорелся сарай. Огонь охватил постройку, пристроенную вплотную к жилью, и уже подбирался к крыше дома. Полицейский сразу бросился будить спящих жильцов и вывел их вместе с детьми на улицу. До приезда пожарных он вместе с хозяевами вывел скот и закидывал пламя песком, сдерживая распространение огня.

- Если бы Нурлыбай не пришел и не разбудил нас, даже не знаю, что могло бы случиться с нами и нашими детьми. Наша семья безмерно ему благодарна, - рассказал хозяин дома.

В результате происшествия никто не пострадал, а жилой дом и имущество удалось отстоять.